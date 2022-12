La Ferrari F40 torna in vita: il render in versione moderna è incredibile

Come sarebbe la Ferrari F40 se venisse riprodotta con delle forme moderne? Una domanda che si è posto il designer digitale Rostislav Prokop. Questi, dopo aver mostrato al mondo intero la sua Ferrari Purosangue Baja, ha deciso di mettere mano anche alla supercar più amata di Maranello.

La Ferrari F40 è un esemplare di auto senza tempo. Prodotta dal 1987 fino al 1992 e disegnata dalla mano superlativa di Nicola Materazzi, morto la scorsa estate, è entrata nell'immaginario collettivo come una delle supercar più belle di sempre, ancora oggi considerata al top in quanto a tecnologia, potenza e design.

Venne prodotta per celebrare il quarantesimo anniversario del Cavallino Rampante, e a 35 anni dal suo sbarco sul mercato è ricercatissima dai collezionisti di auto sportive e d'epoca. Per tutti questi motivi sono molti i designer che spesso e volentieri ripropongono la Ferrari F40 con linee moderne, e fra i molti render pubblicati in rete uno dei più apprezzabili resta senza dubbio quello di Prokop.

La versione 2022 della mitica F40 appare davvero ben riuscita, un giusto mix fra le ultime fuoriserie uscite dalla celebre casa di Maranello e lo stile della storica Rossa del 40esimo anniversario. Un mito che rivive grazie a una vistosa coda posteriore, in classico stile anni '80 e che richiama anche la F50, altra supercar amatissima dal popolo Ferrari. Le forme nel complesso sono sinuose e morbide, e immancabili troviamo le prese d'aria un po' ovunque, uno dei grandi segni distintivi proprio della F40.

Bellissima anche la coda, con i tre scarichi centrali che richiamano le auto del cavallino rampante più recenti, con tanto di fari tondi, altro richiamo agli anni '80. Per ora dobbiamo accontentarci dei render, ma chissà che in futuro la casa di Maranello non decida di celebrare la F40 con un modello moderno o magari di festeggiare un nuovo anniversario: nel 2027 cadranno gli 80 anni di Ferrari.