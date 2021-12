Una Ferrari F40 sfreccia a Monaco: Nico Rosberg realizza il suo sogno

Che sogni ancora da realizzare, in ambito automobilistico, può avere un campione del mondo di F1 abituato a guidare con una certa regolarità supercar e hypercar? Nel caso di Rico Rosberg il sogno è costituito da una sigla di tre caratteri: F40.

Rosberg non ne aveva mai guidata una. Per lui la Ferrari F40 è stata una visione quotidiana: un vicino ne possiede una fin da inizio anni '90; il Nico bambino ha passato tanto tempo ad ammirarla nei garage del suo palazzo. Dopo tanti anni e un titolo mondiale di Formula 1 - arrivato nel 2016 dopo un'estenuante lotta con Lewis Hamilton - Rosberg ha trovato il coraggio di chiedere gentilmente al vicino il permesso di guidarla per qualche ora. Il tutto organizzato con l'infallibile metodo di comunicazione dei Post-it lasciati sul finestrino.

Nico Rosberg loda le vetture sportive analogiche, con esse molte qualità dell'auto sono leggibili anche a basse velocità, mentre reputa le auto moderne troppo "perfette" per avere un carattere definito quando non si è su circuito. La prova vera e propria parte quando Rosberg spinge la Ferrari F40 nella parte alta di Monaco. Rosberg definisce la F40 l'auto stradale più corsaiola che abbia mai guidato. Alla guida è un'esperienza tanto speciale quanto rischiosa. La F40 è “attaccata a terra con la colla” ma è anche rigida, è difficile intuire qual è il limite ed abituarsi ai due turbocompressori che entrano in azione con violenza. Parola di un campione del mondo.

La Ferrari F40 scandì il quarantesimo anniversario della casa di Maranello. L'auto derivava in gran parte dalla 288 GTO Evoluzione, progetto pensato per il Gruppo B e poi divenuta una vettura laboratorio. La F40 è leggerissima e potente. Centralmente è montato un 8 cilindri a V da 2,9 litri capace di erogare 478 CV. Nel 1987, anno del suo debutto in concessionario, era l'auto più veloce al mondo con i suoi 324 km/h.

Attualmente la F40 è un'opera ricercatissima dai collezionisti. Lo scorso maggio è andata in vendita una F40 americana, caratterizzata dai piccoli paraurti maggiorati. Una F40 unica è quella appartenuta a Sam Moores, rifinita in blu.