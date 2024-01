Questa Ferrari F40 è passata da un'offerta di 0 a un mln di dollari in meno di 2 secondi

Se a inizio anni 2000 per acquistare una Ferrari F40 bastavano 275mila euro, adesso le cose sono completamente cambiate e lo dimostra quanto accaduto durante l'asta di Mecum.

La Ferrari F40, di recente interpretata in chiave moderna, viene considerata una delle auto più belle di sempre e nel contempo una delle più prestigiose visto che è stata realizzata per il 40esimo del Cavallino Rampante e soprattutto è stata l'ultima supervisionata da Enzo Ferrari in persona.

"Ho espresso il mio desiderio agli ingegneri. Costruite un'auto che sia la migliore al mondo. E ora l'auto è qui", disse durante la presentazione il compianto Drake. E' stata ed è ancora un'auto meravigliosa, la prima ad infrangere la barriera delle 200 miglia, circa 322 km/h, e ciò è stato possibile grazie alla sua ingegneria e nel contempo al suo design.

A distanza di 37 anni il mito è più vivo che mai e lo si capisce chiaramente dall'ultima asta in cui è stata battuta proprio una F40. Era in vendita precisamente il modello realizzato nel 1992, la numero uno delle 22 unità prodotte quell'anno, nonché la 184esima su 213 realizzate per gli Stati Uniti. Sul contachilometri solo 8.688 miglia, al cambio, poco meno di 14mila chilometri.

Chi l'ha messa in vendita è stato il quarto proprietario ed inoltre è stata esposta in occasione del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach del 2021, uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati e dai collezionisti d'oltre oceano.

Ebbene, come segnalato da Mecum Auctions (che ha scattato la foto che trovate in copertina), la Ferrari F40 è stata venduta in un battito di ciglio visto che alla fine è passata da un'offerta di 0 a 2 milioni di dollari nel giro di meno di due secondi.

Un incredibile somma di denaro offerta davvero in poco tempo, e alla fine il fortunato possessore se l'è aggiudicata in cambio di 3,1 milioni di dollari, al cambio circa 2,8 milioni di euro: la Rossa si conferma una delle auto non soltanto più belle ma anche più desiderate, essendo un vero e proprio bene di investimento.