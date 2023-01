Ferrari F40 Liberty Walk: la Rossa con il widebody si mostra finalmente dal vivo

La Ferrari F40 di Liberty Walk è senza dubbio una delle auto che ha catalizzato l'attenzione in questo primo giorno del salone dell'auto di Tokyo 2023. La creatura di Maranello è finita sotto la cura del tuner giapponese, ed il risultato è un bodykit davvero vistoso ma che ben si sposa con le linee senza tempo della Ferrari del quarantesimo.

Dopo le foto render della Ferrari F40 di Liberty Walk di fine dicembre, ieri il nuovo gioiello dell'azienda nipponica si è mostrato per la prima volta dal vivo, ed è stato un vero spettacolo. Fra una folla di fan e visitatori della fiera di Tokyo, la belva di Maranello è stata svelata da due hostess che con un gesto plateale hanno tolto il telo che ricopriva l'F40, mostrandola al mondo intero. La sorpresa, rispetto alle foto diffuse poche settimane fa, è che la nuova Ferrari by LBWK è completamente di colore bianco, ma con un cerchio rosso sulle fiancate, il simbolo del sol levante e della bandiera giapponese.

I cerchi sono invece in colore nero lucido, e la stessa tonalità la ritroviamo anche sul vistoso alettone posteriore, ancora più “vergognoso” rispetto a quello della Ferrari F40 disegnata da Nicola Materazzi, morto pochi mesi fa, nonché nel labbro anteriore. Rispetto all'F40 originale, quella di Liberty Walk appare più larga, tenendo conto dei vistosi passaruota che ricoprono, come da classico stile del tuner giapponese, parte delle ruote, sia all'anteriore che al posteriore.

Se però sul retro l'allargamento è bullonato alla carrozzeria, per apparire evidente, all'anteriore invece si nota un continuo con l'iconico cofano della Rossa di Maranello, con la nota apertura “al contrario”. Esagerato anche il retro della Ferrari F40, con due diffusori decisamente aggressivi con al centro tre terminali di scarico maggiorati rispetto al modello di serie. Fra i tanti elementi spiccano gli pneumatici ultraribassati a firma Toyo, il numero 56, con l'aggiunta di vari altri adesivi anche se non troppo vistosi e tali da rovinare la silhouette dell'F40.

Novità anche per quanto riguarda l'abitacolo, con il volante classico che è stato sostituito da uno sportivo Sparco, così come i sedili, rigorosamente da corsa e completamente rossi con retro in carbonio e cinture a quattro punte. Originale invece il classico cambio “a inserti”. Infine, per quanto riguarda il motore, non si hanno notizie ufficiali, ma quello di fabbrica vantava una potenza di 471 cavalli con una velocitò di punta di 324 km/h e in grado di raggiungere i 100 km/h in 4.1 secondi.