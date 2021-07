Ecco la Ferrari F40 più lenta del mondo: raggiunge i 55 km/h ma c'è un motivo

La Ferrari F40 è ancora oggi, dagli anni ‘80 in cui è stata lanciata, un’icona intramontabile, una leggenda cara ad appassionati e collezionisti. Non tutte le F40 esistenti al mondo però sono uguali: quella di cui parliamo oggi è la più lenta al mondo.

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato di una F40 perfetta per fare drifting, quest’altra invece ci ha colpito per via del sul particolare colore blu. Oggi superiamo un nuovo confine e ci ritroviamo a parlare di una F40… per bambini. Avete capito bene, una Ferrari F40 pensata e costruita per i più piccoli: si chiama F-Racer Junior ed è una supercar in scala ridotta (3/4 rispetto alla normale F40) in grado di raggiungere l’esorbitante velocità massima di 55 km/h.

Pesa 250 kg e il suo motore non ha niente a che vedere con il mitico V8 della F40: è un benzina da 270 cc. L’accensione avviene tramite chiave e il cruscotto offre addirittura un display integrato, i sedili invece sono ovviamente ridotti ma comunque realizzati con materiali di ottima fattura. La mini-supercar si trova attualmente nelle liste della casa d’aste RM Sotheby’s, al momento però sembra che nessuno abbia fatto un’offerta. Difficilmente però arriverà alle cifre richieste per le vere F40 a grandezza naturale, chissà che non sia un’ottima occasione per portarsi una mini-leggenda in garage…