Ferrari F40 contro Lamborghini Countach: in questo video si riaccende l'epica sfida

I ragazzi di Motor Trend hanno appena deciso di toccare le corde del cuore di tutti gli appassionati di automobili, pubblicando sul loro portale un fantastico video (visibile a questo indirizzo) riguardo una Ferrari F40 ed una Lamborghini Countach: due supercar epiche che tutt'ora affollano l'immaginario di ognuno di noi.

La clip ha luogo su un'autostrada del Sud della California, nei pressi di Upland, e riprende i due bolidi italiani mentre si inseguono e si affiancano per la totale gioia visiva e uditiva. Ma adesso passiamo ai numeri.

La Ferrari F40 si basa su di un telaio pazzesco per l'epoca, e in grado di restituire con fedeltà ogni input fornito dal ringhiante V8 bi-turbo da 2,9 litri che scalpita sotto la carrozzeria. Il propulsore è in grado di erogare 478 cavalli di potenza e 643 Nm di coppia. Grazie anche alla sua notevole leggerezza la F40 è capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi e di raggiungere i 323 km/h di velocità massima. Nel 1989 il suo acquisto richiedeva circa 360.000 euro, che al cambio attuale diventano 770.000 euro.

Accanto a lei troviamo la magnifica Lamborghini Countach, un'icona delle supercar mossa da un V12 da 5,2 litri montato in modo longitudinale. Quest'ultimo sviluppa 450 cavalli di potenza i quali la catapultano a 100 km/h da ferma in 4,3 secondi, per un quarto di miglio completato in 13,3 secondi. Nel 1986, anno nel quale è stata assemblata, costava 137.000 euro, che con l'inflazione odierna ammontano a quasi 300.000 euro.

