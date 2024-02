Dalla Ferrari F40 alla GT-R R34: 5 auto la cui potenza era superiore a quella dichiarata

Nel corso della storia sono state diverse le auto, soprattutto supercar, che sono state vendute ad una potenza superiore rispetto a quella ufficialmente dichiarata, per svariati motivi. Si tratta di un mezzo segreto di Pulcinella, visto che sono molti fra gli addetti ai lavori ad essere a conoscenza di tale situazione.

Ad esempio, nell'ambiente, si mormora che BMW sottostimi spesso e volentieri la potenza dei suoi splendidi motori, e il caso più recente è quella della M2 che pare abbia ben 100 cv in più rispetto a quelli ufficiali.

Tornando più indietro nella storia uno dei casi più noti è quello della Chevrolet Corvette L88, splendido esempio di auto americana datato 1967, che veniva venduta addirittura a 150 cavalli in meno di quelli reali. Sulla brochure si leggeva che il suo V8 sviluppasse circa 430 cavalli ma in realtà pare che fossero ben 580 quelli erogati dalla Chevy, rendendo la stessa L88 una delle auto più potenti dell'epoca.

E' datata invece 1968 la Shelby GT500KR, che veniva invece commercializzata con 100 cavalli in meno rispetto a quelli reali. Il motore Cobra Jet dichiarava 335 cavalli, ma in seguito è emerso che lo stesso sviluppava fino a 435 cavalli.

Spostiamoci più in la nel tempo e arriviamo fino al 1986, quando venne messa in vendita quella che viene considerata una delle supercar più belle di sempre, leggasi la Porsche 959. In questo caso è più una leggenda che una verità, comunque sembra che la splendida hypercar di Stoccarda sviluppasse 80 cavalli in più rispetto ai 444 cavalli ufficialmente erogati. A scoprire il possibile inghippo fu l'ex pilota Paul Frere, secondo cui Porsche offriva un escamotage “segreto” per permettere alla 959 di sfondare la barriera delle 200 miglia orarie grazie ad un pacchetto prestazioni non pubblicizzato, che aumentava appunto la potenza del motore di 80 cavalli.

Appartiene alla stessa epoca la Ferrari F40, di recente immaginata in chiave moderna, che sviluppava ufficialmente 478 cavalli. Peccato però che stando a molti possessori della splendida Rossa del 40esimo anniversario, la stessa fosse molto più potente e lo dimostra il fatto che era più veloce rispetto alla F50, che di cavalli ne erogava 512. Secondo molti il V8 biturbo dell'F40 alla fine sviluppava 530 cavalli, quindi circa una 60ina in più rispetto a quelli ufficiali.

Chiudiamo con la Nissan Skyline GT-R R34, supercar giapponese per eccellenza, introdotta sul mercato nel 1999. All'epoca tutte le case automobilistiche nipponiche, salvo modelli limited, dovevano avere una potenza non superiore ai 280 cavalli. In realtà la GT-R R34 ne erogava 316, circa 40 in più rispetto ai dati ufficiali. Il propulsore Nissan divenne famoso nel tempo per essere uno dei più facilmente modificabili e oggi è consuetudine trovare una Skyline di quell'epoca con almeno 600 cavalli sotto al cofano.