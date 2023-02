La Ferrari F40 Grigio Nardò che 'nessuno voleva' è stata finalmente acquistata

E' finalmente andata venduta la splendida Ferrari F40 Grigio Nardò che era stata battuta all'asta per ben due volte negli ultimi mesi, e che nessuno aveva sorprendentemente acquistato. Come si suol dire in questi casi, non c'è due senza tre, e alla fine la vendita è andata a buon fine.

La Ferrari F40 a cui facciamo riferimento è una vera e propria “belva” della strada, una versione praticamente da gara della mitica Rossa del quarantesimo del Cavallino Rampante, in grado di sprigionare una potenza di ben 1.000 cavalli. Si tratta di un'auto da mille e una notte già di serie, ma in questa versione rappresenta una vera e propria eccellenza che lascia senza fiato. Peccato però che la stessa super sportiva sia stata un po' snobbata dagli acquirenti.

La prima volta che la Ferrari F40 grigia Nardò è andata all'asta è stato lo scorso agosto 2022. Niente da fare però, nessuno decise di assicurarsi la vettura, forse perchè gli acquirenti erano rimasti un po' spaventati dal prezzo o magari dal fatto che la stessa Rossa non fosse originale ma preparata.

La seconda volta lo scenario è stato il medesimo quindi si è arrivati all'ultimo precedente: la Ferrari F40 che nessuno vuole è andata all'asta per la terza volta, precisamente fra il 21 e il 29 gennaio scorsi da Barrett-Jackson a Scottsdale. Questa volta un fortunato acquirente ha deciso di sborsare 2,75 milioni di dollari, circa 2,54 milioni di euro, portandosi a casa la super sportiva.

La Ferrari F40 Grigio Nardò è stata prodotta nel 1989 e preparata da Michelotto. In origine era stata consegnata presso il concessionario olandese Kroymans Automotive, dopo di che era stata modificata per poter scendere in pista nella serie Ferrari/Porsche Challenge con tanto di livrea gialla. L'auto era quindi passata nuovamente di mano, presso il collezionista Michel Oprey, che aveva deciso di renderla ancora più cattiva, raggiungendo l'incredibile potenza di 1.000 cavalli. Infine l'ultimo passaggio di proprietà e il restauro della Carrozzeria Zanasi di Maranello con tanto di colorazione Grigio Nardò, quella attuale.