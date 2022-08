Questa Ferrari F40 in Grigio Nardò va all'asta: potrebbe essere la più potente di sempre

Ci stiamo abituando a vedere berline EV con oltre 1.000 CV di potenza, comode, sicure e in grado di guidare da sole. Una volta, invece, con i 478 CV della Ferrari F40 si rischiava la vita ad ogni accelerata, ed è anche questo che ha reso leggendaria questa vettura, oltre al suo look invidiabile. E poi è arrivata la F40 Competizione.

La Ferrari F40 Competizione era una versione ancora più spinta ed estrema della supercar del cavallino rampante, che portava la potenza a 700 CV e, lo ripetiamo ancora una volta, tutti da gestire in maniera completamente analogica, senza controlli o qualsivoglia aiuto alla guida. Tutto era nelle mani del pilota, anche la sua stessa vita appunto. Ebbene, il modello che vedete in questo articolo va ancora oltre, ma ci arriviamo.

Si tratta di una Ferrari F40 del 1989, non catalizzata e senza sospensioni regolabili, ossia uno dei modelli più ricercati, che venne importato da Kroymans BV, l’importatore ufficiale di Ferrari per l’Olanda. Successivamente l’auto è stata però modificata per correre in pista, con l’aggiunta di nuove sospensioni, freni, elementi aerodinamici e l’iconica vernice gialla.

Corse dal 1990 fino al 2009, ma nel 2019 l’auto è stata completamente revisionata con tanto di crack-test delle sospensioni e l’aggiunta di un nuovo serbatoio ed estintore. L’auto è poi passata nelle mani dell’attuale proprietario, che l’ha consegnata a Zanasi Group, a Maranello, ossia coloro che verniciano le Ferrari con tinte Extra Campionario e quelle Tailer Made, compresi i modelli Icona come la Ferrari Daytona SP3 che ha fatto emozionare a Spa Francorchamps.

L’F40 è stata quindi smontata completamente e riverniciata in tinta Grigio Nardò, a contrasto con i cerchi in tinta nera. Nel frattempo è stata fatta una revisione totale di tutto il comparto meccanico, e il motore è stato ulteriormente migliorato, al punto da sviluppare una potenza che va dai 700 ai 1000 CV a seconda della regolazione scelta: ciò ne fa una delle F40 più potenti di sempre, e forse la più potente mai esistita.

Attualmente l’auto è in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s con trattative riservate, ma siamo sicuri che la spesa necessaria per portarsela in garage sia salatissimo nonostante le numerose modifiche che ha subito nel corso degli anni.