Una Ferrari F40 in grigio sta dividendo il pubblico: ecco perché

Ferrari ha sempre puntato moltissimo sulla verniciatura dei propri bolidi e sulla riconoscibilità di alcune tonalità per far presa su clienti vecchi e nuovi. La storica Ferrari F40 ad esempio non ha avuto altri colori al di fuori del Rosso Corsa, per cui l'esemplare del video in alto ha polarizzato buona parte degli astanti.

L'avvistamento, fatto a Londra non molte ore fa, è servito ad immortalare una F40 in grigio opaco per una supercar che all'epoca non diede alcuna scelta ai consumatori circa la verniciatura. Di fatto molti appassionati del Cavallino Rampante gridano al sacrilegio, ma per costoro c'è un'ottima notizia.

All'atto pratico non si tratta infatti di una riverniciatura completa, bensì di un wrap aftermarket realizzato da Yiannimize. Se avete già sentito questo nome è perché seguite Mat Watson e le sue gare di accelerazione su Carwow: Yiannimize lo sfida di continuo sul rettilineo.

A ogni modo ci sentiamo di prendere le distanze dai fan più accaniti, per i quali sarebbe lecito impedire al proprietario di un veicolo di farci tutto quello che vuole. E' chiaro che ritoccando un esemplare di tale valore se ne ridurrebbe inevitabilmente l'appeal per i collezionisti, ma riteniamo che il proprietario debba essere libero di apportare modifiche a suo rischio e pericolo.



Prima di farci sapere la vostra attraverso la sezione commenti in fondo alla pagina vogliamo chiudere rimandandovi ad una interessante stima sul brand italiano: quanto si spende a Maranello per costruire una Ferrari? In ultimo ci teniamo a menzionare una oscillazione di prezzo su uno specifico modello, la quale potrebbe fare felice più di un automobilista: il prezzo della Ferrari FF sta calando sensibilmente rendendola sempre più conveniente.