Questa Ferrari F40 è un go-kart junior in vendita all'asta, ma occhio al prezzo!

La Ferrari F40 è un sogno per gli appassionati del Cavallino Rampante e delle automobili: pensate che persino Nico Rosberg ha sempre sognato di guidarne una! A breve, però, ci sarà qualche bambino che potrà realizzare lo stesso sogno grazie a un go-kart replica della Ferrari F40 in vendita. Non è propriamente un giocattolo, ma resta uno spettacolo!

Il 19 agosto prossimo all'evento RM Sotheby's Monterey si terrà l’asta per il cosiddetto F-Racer Junior, go-kart realizzato come rappresentazione fedele – se non perfetta, a dirla tutta – della iconica supercar. Ha tutto ciò che serve: hardtop rimovibile, condotti NACA sul cofano e sui parafanghi posteriori, prese d'aria sul lato della carrozzeria e griglia trasparente sul retro. Qualche difetto non manca, dallo scarico sagomato erroneamente e anteriore poco preciso, ma resta un impegno notevole e lodevole.

Peraltro, l’abitacolo ha cinture di sicurezza adeguate, mentre il telaio e la trasmissione sono pronti per sfruttare a pieno il motore da 270 cc presente sul retro capace di arrivare, almeno sulla carta, a 64 km/h. Inoltre, c’è una sospensione completamente indipendente!

Siete già grandi e volete farci un giro anche voi? Non preoccupatevi, nella pagina dell’asta è ufficialmente specificato che è adatta anche per piloti adulti. Aggiudicarvi questa Ferrari F40 più piccola sarà però un problema, dato che è prevista una spesa tra i 30.000 e 40.000 Dollari, se non superiore.

Rimanendo tra le rosse di Maranello, eccovi la Ferrari Daytona SP3 alla prova a Spa Francorchamps.