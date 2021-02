Questa Ferrari F40 costa solo 20.000 euro ma c'è il trucco...

Quanti fra voi sono cresciuti con il mito della Ferrari F40? Probabilmente la più iconica supercar del cavallino rampante, i cui esemplari oggi valgono anche oltre il milione di euro. C’è però la possibilità di guidarne una spendendo circa 20.000 euro, più o meno.

Basta andare a Denver, in Colorado, negli USA, presso il concessionario Worldwide Vintage Autos che tratta soprattutto auto d’epoca. Nello specifico la F40 che vedete nelle immagini viene venduta a 24.900 dollari, poco più di 20.000 euro per l’appunto, ma dov’è l’inghippo? Beh non si tratta di una Ferrari uscita dagli impianti di Maranello bensì di una replica del 1991 fatta a regola d’arte.

Alla base di questa versione abbiamo una più modesta Pontiac Fiero, neppure il motore inoltre è originale. Il classico V8 Ferrari da 478 CV e 577 Nm di coppia è stato sostituito con un V8 meno performance, da 383 CV. Il cambio invece è rimasto manuale a cinque rapporti, cosa non del tutto scontata negli USA.

Se esternamente il lavoro può quasi far gridare al miracolo (quasi eh), internamente ritroviamo quasi per intero l’abitacolo della Pontiac, con l’unica eccezione di un volante a quattro razze. Non è certo la prima volta che una F40 viene utilizzata per “strani esperimenti”, ricordiamo ad esempio la FordRarri GT40 che vi abbiamo mostrato qualche tempo fa. Nulla a che vedere con l’originale F40 di Gerhard Berger, dal valore stimato di oltre 1 milione di euro.