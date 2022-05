Ferrari F40 completamente LEGO arriva a LEGOLAND: spettacolo in 358mila pezzi

Dopo l’apparizione della fantastica McLaren F1 LEGO in scala 1:1 nei box del circuito di Melbourne in Australia, assistiamo alla comparsa di un nuovo veicolo a grandezza naturale in California a LEGOLAND: una Ferrari F40 LEGO composta da oltre 358.000 elementi singoli e con un peso mostruoso!

Lo stesso account ufficiale di LEGOLAND California qualche giorno fa ha pubblicato alcune fotografie della iconica supercar degli anni Novanta, uno dei più amati tra quelli usciti da Maranello. Tale Ferrari F40 LEGO nasce dopo oltre 1.800 ore impiegate da un team di progettisti e costruttori per sviluppare il modello e altre 1.900 ore di costruzione, pesa ben 1.361 chilogrammi e ha misure pressoché identiche a quelle reali: 4,3 metri di lunghezza, circa 1,8 metri di larghezza e 1,2 metri di altezza. Inoltre, anche gli interni sono realizzati in mattoncini LEGO.

Questa Ferrari a grandezza naturale sarà disponibile per la visione nell’inedito garage nominato “Lego Ferrari Build and Race”, presente nella LEGOLAND californiana e che consentirà agli appassionati del Cavallino Rampante e dei LEGO di sedersi all’interno della replica. Non mancheranno poi due zone interattive, come un'area di costruzione e prova, e un circuito digitale dove gareggiare proprio con la Ferrari F40 a mattoncini. È un grande peccato che non si trovi anche in Italia e che dobbiamo limitarci, per ora, a osservare da distanza; ma mai dire mai!

A proposito di Ferrari, eccovi la fantastica sfida tra Ferrari 458 Speciale e Corvette C8.