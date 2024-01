Ferrari F40, ecco come sarebbe la versione moderna: fantastica

Ci sono dei veri e propri mostri sacri a quattro ruote che nessuno deve permettersi di toccare. Uno di questi è senza dubbio la Ferrari F40, considerata all'unanimità una delle auto più belle di sempre se non la più bella in assoluta.

Al di là dell'indubbia bellezza lo dimostra il fatto che chi possiede una F40 ora come ora ha fra le mani un vero e proprio tesoro, tenendo conto che alle varie aste degli ultimi anni la Rossa del 40esimo compleanno, l'ultima supervisionata dal “Vecchio”, è stata sempre battuta attorno ai 3 milioni di euro.



C'è chi ha pensato di renderla decisamente più cattiva, come ad esempio la Ferrari F40 di Liberty Walk, star del Salone dell'auto di Tokyo 2023, e nel contempo c'è chi ha provato a ridisegnarla in chiave moderna.

E chissà cosa direbbe il papà della Ferrari F40, Nicola Materazzi, scomparso ad agosto 2022, vedendo la realizzazione di Naoto Kobayashi, noto su Instagram come _nao.what_, che ha appunto deciso di tirare a lucido la mitica hypercar con il Cavallino Rampante, rivedendola da cima a fondo.

Si tratta ovviamente di una realizzazione personale e nulla di ufficiale, anche perchè nessuno a Maranello si prenderebbe mai la briga di rifare l'F40, ma in ogni caso la versione di Kobayashi appare decisamente interessante, visto che sotto le forme sinuose si intravede chiaramente la Ferrari uscita nel 1987.

Fra le parti più interessanti dell'auto vi è senza dubbio il lunotto posteriore che di fatto viene ridotto ad una fessura, obbligando il guidatore a fidarsi solo degli specchietti laterali. Bellissimo l'alettone che si raccorda ai passaruota e che richiama ovviamente l'ala originale, e nel contempo spiccano le minigonne e il profilo laterale, decisamente sagomato.

Nel posteriore si intravedono quelli che sembrerebbero tre tubi di scarico centrale, incorniciati da uno splendido diffusore, ed inoltre spiccano delle strisce led sottilissime sopra quella che appare una gigantesca presa d'aria per raffreddare il possente motore sotto il cofano.



Bello infine anche il frontale, e anche in questo caso ritroviamo dei fari led molto sottili, e nel contempo un richiamo alle Ferrari più recenti ma anche al glorioso passato della F40. Vistosissima anche in questo caso la presa d'aria che appare quasi come una bocca spalancata minacciosa, pronta a "mangiarsi" tutte le altre vetture. Che dire, a noi questa versione di Ferrari F40 piace molto, e a voi?