Una Ferrari F40 all'asta da Sotheby's, ma non è come sembra...

La Ferrari F40 torna protagonista delle nostre pagine. La mitica Rossa del 40esimo anniversario del Cavallino Rampante continua ad essere una supercar ambitissima nonostante passino gli anni: il suo fascino rimane indelebile.

Di recente abbiamo ammirato la Ferrari F40 su uno yacht a Monaco per il Gp di Montecarlo, mentre tre settimane fa vi avevamo raccontato la curiosa storia della Ferrari F40 di Monkey Garage. Oggi vi riportiamo la vicenda di un'altra Ferrari F40 e precisamente una replica perfetta per bambini.

Nel dettaglio, la vettura in questione si chiama F-Racer Junior ed è una copia grande circa il 25% in meno rispetto all'originale. Misura 2,6 metri di lunghezza ed è larga 1,6 metri, mentre il peso è di 250 chilogrammi.

La sua particolarità è quella di essere completamente funzionante: pur essendo di fatto un gioco per bambini non va a pedali o a batteria, ma è dotata di un vero e proprio motore a benzina da 270 centimetri cubi con cui è possibile raggiungere una velocità di 56 chilometri all'ora.

Il propulsore termico è abbinato ad un riduttore 2:1, ed inoltre sono presenti le sospensioni a bracci oscillanti indipendenti, il differenziale posteriore, i freni a disco, e gli ammortizzatori coil-over.

La carrozzeria è invece colorata in rosso Ferrari mentre le ruote sono una replica perfetta dei cerchi in lega montati sulla Ferrari F40. L'unica differenza rispetto all'originale, oltre ovviamente a dimensioni e motore, sta nel fatto che la versione di F40 per bimbi è una decapottabile: non avendo le portiere per accedervi è necessario togliere appunto il tetto (removibile) e accomodarsi all'interno.

I costruttori hanno deciso di inserirvi due sedili in tessuto rosso di alta qualità, e per accenderla serve la chiave, come un'auto normale. Una replica esatta di questa mini F40 era andata all'asta già nel 2021 a Monterey e venne venduta a 105mila euro, di conseguenza non è da escludere che il modello che verrà battuto fra il 17 e il 19 agosto prossimi possa raggiungere la stessa cifra.