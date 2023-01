Una Ferrari F40 all'asta a Parigi: è la 24esima mai costruita e vale oltre 2 milioni

Se siete cresciuti negli anni ’80 molto probabilmente uno dei vostri sogni più reconditi è possedere una Ferrari F40, un’icona intramontabile che oggi esiste in pochissimi esemplari, tutti da collezione, tutti estremamente costosi. Bonhams sta per venderne una in condizioni perfette (anche la Ferrari F40 di Toto Wolff è in vendita).

Si tratta di una Ferrari F40 estremamente particolare, è infatti uno dei 50 modelli pre-serie, i primi in assoluto costruiti a Maranello. Nello specifico la F40 che finirà all’asta a Parigi il prossimo 2 febbraio 2023 è il 24esimo esemplare prodotto da Ferrari, ha il numero di telaio ZFFGJ34B000077676 e ha toccato per la prima volta l’asfalto nel 1988.

La Ferrari F40 non ha certo bisogno di presentazioni, creata per celebrare i 40 anni di attività di Enzo Ferrari nel mondo motoristico, è subito diventata un Instant Classic, un modello leggendario che i collezionisti bramano ancora oggi, a 35 anni di distanza dalla sua uscita sul mercato. A muovere questa opera d’arte su ruote un motore da 2.936 cc V8 capace di erogare 352 kW/472 CV a 7.000 giri/min. La produzione del modello all’asta è iniziata il 3 giugno 1988 ed è terminata il 20 settembre dello stesso anno. La vettura è stata poi spedita alla Motor SPA di Modena, i documenti riportano l’8 ottobre 1988 come data di partenza della garanzia. Il suo primo acquirente? Il signor Carlo Sama di Ravenna.

Negli anni sulla vettura sono stati effettuati 6 controlli ufficiali e oggi risulta mai accidentata e con la vernice originale. I chilometri percorsi sembrano essere poco più di 30.082, le sue condizioni perfette ovviamente si devono anche a una manutenzione ferrea che di recente ha visto anche interventi per 56.000 euro - con nuovi dischi dei freni, un nuovo serbatoio e la rimessa a lucido dei sedili originali. Tutto questo si riflette ovviamente anche nel prezzo a cui Bonhams intende vendere il modello: siamo fra i 2,2 e i 2,7 milioni di euro. Alla stessa asta del 2 febbraio a Parigi Bonhams venderà anche un tavolino da caffè con motore Ferrari incorporato.