La Ferrari F40 si aggiorna con la FXX40 fan-made, aspettando la nuova SP42

Ferrari non sta vivendo un periodo poi troppo felice e disteso, in Formula 1 almeno. Fuori dal motorsport abbiamo invece a che fare con un'azienda forte, in piena salute: le vendite sono stabili nonostante il COVID-19, la compagnia vale più di GM e Ford, inoltre arrivano splendide notizie riguardo a una "nuova F40".

Del rumor, proveniente da The Supercar Blog, abbiamo già parlato qualche giorno fa, oggi però vogliamo mostrarvi alcuni suggestivi render pubblicati sul web da Travis Walmsley. Un progetto chiamato Ferrari FXX40 che ammoderna la classica F40 senza uscire mai dai binari della tradizione. Siamo ovviamente nel campo della fantasia, certo, nella realtà invece esiste davvero un progetto nostalgico e si chiama SP42, la one-off che secondo The Supercar Blog dovrebbe omaggiare la mitica F40.



Tecnicamente dovrebbe rappresentare lo step successivo alla Ferrari 488 GTB, anche chiamata SP38, con 484 CV di potenza, una velocità massima di 323 km/h, un motore V8 biturbo, dunque un gradino sotto la potente Ferrari F8 Tributo - che, ricordiamolo, può erogare 720 CV e raggiungere i 340 km/h. Ferrari dunque non avrebbe basato la sua SP42 sulla tanto chiacchierata SF90 Stradale, ora prossima a raggiungere i primi clienti dopo la pausa dovuta al COVID-19, probabilmente per contenere i prezzi e rendere l'auto più appetibile per un pubblico più ampio. Non vediamo l'ora di saperne di più.