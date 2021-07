La Ferrari F40 si aggiorna al 2021 nei nuovi lavori di Angel Guerra

La Ferrari F40 è una vettura talmente leggendaria da non avere bisogno di grandi presentazioni. Alcuni modelli in eccellenti condizioni sono ancora in vendita, e in colorazioni a dir poco esotiche, tuttavia c’è chi ancora sogna un restyling 2021.

A immaginarlo è stato questa volta il car designer Angel Guerra, particolarmente famoso su Instagram (e sul web in generale) per via dei suoi progetti renderizzati. Nell’ultimo periodo l’autore si è particolarmente concentrato su Ferrari e sulla sua iconica F40, reimmaginata come un’ipotetica “Ferrari Legend”, che vi mostriamo in questa pagina nella sua versione LM.



Ovviamente non si tratta di un progetto originale di Maranello ma di un render di un car designer, che ha solo omaggiato la vettura mitica degli anni ‘80 immaginando un ipotetico restyling dei nostri tempi. I maggiori cambiamenti, oltre a linee leggermente più affusolate del normale, sono soprattutto all’anteriore, dove sono comparsi dei nuovissimi fari a LED, una firma luminosa contemporanea che potrebbe far storcere il naso ai puristi - ma del resto in qualche modo bsognerà anche aggiornare il design con un’eventuale versione 2021.



Chissà che Ferrari non decida, prima o poi, di accontentare i milioni di appassionati che sognano una nuova F40 - con l’originale che nel frattempo non disdegna neppure il drifting.