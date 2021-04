Questa Ferrari F40 del 1992 ha percorso 5.000 km ed è in vendita

La Ferrari F40 è fuori dalle linee produttive da moltissimi anni, il che ha contribuito ad aumentare l’aura leggendaria attorno al veicolo - con modelli che oggi possono valere più di 1 milione di euro. Ebbene RM Sotheby’s ne ha messo in vendita una con meno di 6.000 km percorsi.

Sono 5.317 i chilometri esatti percorsi con la Ferrari F40 che vedete nell’articolo, un’unità praticamente conservata allo stato dell’arte che la casa d’aste conta di vendere fra 1,8 milioni di dollari e 2,2 milioni di dollari. Si tratta di uno degli ultimi modelli costruiti per il mercato USA, per il quale Ferrari aveva riservato soltanto 60 F40; l’anno di produzione è il 1992 ed è presente il certificato Ferrari Classiche che attesta anche l’originalità della maggior parte delle componenti (non come questa F40 da 20.000 euro…)

A bordo, com’è ovvio aspettarsi, troviamo il classico Biturbo V8 da 2.9 litri che genera un suono celestiale una volta in moto ed eroga la bellezza di 478 CV con 576 Nm di coppia massima. Caratteristiche che permettono alla vettura di percorrere lo 0-96 km/h in 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Il telaio dell’auto in questione è il numero 93103 e siamo certi che i collezionisti più facoltosi faranno a botte pur di accaparrarsela. L’asta si terrà il 22 maggio prossimo. (Foto: Drew Shipley ©2021 Courtesy of RM Sotheby's)