Ferrari F355 vs Mercedes Maybach S 580 a Tokyo: incidente da 300mila euro. Video

Vedere una supercar incidentata, per un appassionato è sempre un colpo al cuore. Poche settimane fa vi avevamo riportato la notizia della Ferrari di Michael B. Jordan contro una Kia, completamente distrutta.

Oggi è la volta di un'altra Rossa, precisamente una Ferrari F355, supercar che Maranello costruì a metà anni '90 e che oggi è una delle più ricercate dai collezionisti. Il bolide con il Cavallino Rampante si è scontrato con un'altra auto da mille e una notte, leggasi una fiammante Mercedes Maybach Classe S 580, un'ammiraglia sontuosa che ha un prezzo di listino di circa 200mila euro.

La F355 la si trova anche a 80mila euro ma la versione che vedete in video sembrerebbe essere preparata, notando l'ala posteriore aggiunta, di conseguenza non ci stupiremmo se il suo valore si aggirasse attorno ai 100mila euro. Uno scontro decisamente doloroso quindi, del valore di circa 300mila euro, che ha fatto il giro del mondo partendo da Tokyo e arrivando fino all'Italia.

Nel filmato si vede solamente il momento subito dopo il “crash”, di conseguenza non è ben chiaro cosa sia successo. Molto probabilmente il guidatore della Ferrari non è riuscito a frenare in tempo ed è andato a sbattere contro la portiera posteriore lato conducente della Maybach, tenendo conto che in Giappone c'è la guida a destra.

Fra le due sembrerebbe essere messa peggio la F355, visto che il muso è completamente andato e probabilmente anche una sospensione o entrambe. Del resto la Mercedes è una vera e propria corazzata, un'ammiraglia lunga quasi 5,5 metri, larga un metro e 95 centimetri e dal peso superiore alle due tonnellate.

Sotto il cofano un motore V8 da 4,0 litri che eroga 503 cavalli, e una coppia di 700 Newton-metri. Il tutto collegato ad un cambio automatico 9G-Tronic a ben nove velocità, con una massima raggiungibile di 250 km/h e i 100 km/h in soli 4,3 secondi, un tempo incredibile tenendo conto del peso dell'auto.

E a proposito di tali Mercedes esclusive, di recente è stato avvistato un Land Cruiser con una Maybach sopra il tetto, circolante in Russia: un'immagine davvero surreale.