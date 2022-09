Ferrari F355 a fuoco durante test drive: le riprese del disastro in Francia

Sfortunatamente può capitare che, durante un test drive o dopo una riparazione, certe auto possano andare a fuoco. Dopo avere visto una Toyota GR86 in fiamme in California, ci spostiamo in Francia per vedere una Ferrari F355 bruciare durante la prova su strada precedente all’acquisto.

La triste avventura l’ha vissuta Tarek Salah, amante delle Ferrari e imprenditore nel mondo automotive. Sia su YouTube che sul suo profilo Instagram ufficiale, egli ha mostrato la sua triste avventura: dopo un volo da Los Angeles a Marsiglia, egli era pronto ad acquistare una Ferrari F355 apparentemente in ottime condizioni. L’esemplare da lui trovato era “molto ben tenuto” da quello che lui ha definito un “appassionato molto meticoloso”, tanto che dalla costruzione nel 1994 sembrava ancora davvero in uno stato eccellente.

Durante la prova in autostrada, però, qualcosa di non meglio identificato ha causato un piccolo incendio – probabilmente una perdita di carburante – costringendo i due a fermarsi. Guarda caso, si stavano proprio recando dal meccanico per un check-up finale. Nel video allegato alla notizia, e anche dalle foto su Instagram, si evince dunque che la Ferrari F355 ha raggiunto uno stato di irreparabilità: Salah è rimasto comunque tranquillo e il proprietario è rimasto stupito dall’accaduto, specie considerando che, stando a quanto da lui dichiarato, tutti i richiami sono stati completati e non v’era alcun problema in precedenza con il veicolo.

Insomma, con questo Cavallino ormai incapace di godersi le praterie asfaltate, si chiude una interessante trattativa per un altro collezionista.

Parlando sempre di Ferrari, a quanto pare la società potrebbe trovarsi costretta a fermare gli ordini esagerati per il SUV Purosangue.