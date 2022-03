La Ferrari F300 di Michael Schumacher finisce in vendita a 4,5 milioni di euro

Gli anni del dominio Ferrari/Schumacher in Formula 1 sono un dolce ricordo per i ferraristi di tutto il mondo. Prima del dolceamaro campionato costruttori del 1999 e dell’inizio dell’egemonia la Scuderia di Maranello progettò delle monoposto capaci di lottare per il vertice della classifica, come ad esempio la F300 del 1998.

Proprio una Ferrari F300 ha fatto recentemente capolino tra le offerte del duPont Registry, ad un prezzo di 4,5 milioni di euro. Si tratta dell’esemplare che Schumacher guidò al Gran Premio del Lussemburgo, disputatosi al Nürburgring. Una gara tiratissima che vide Michael Schumacher partire in pole subito incalzato da Mika Häkkinen; per una buona porzione di gara i due viaggiarono sugli stessi tempi e solo nel finale ebbe la meglio il finlandese. Nella successiva gara del campionato, l’ultima, a Suzuka, il Kaiser si presentò con quattro punti di svantaggio nei confronti del diretto avversario. Successe di tutto nei primi tre giri: tre tentativi di partenza, Schumacher retrocesso all'ultima fila a causa di un suo ingenuo errore, una rimonta forsennata e la foratura del tedesco che mise fine ai giochi. Il titolo fu di Hakkinen.

Non si è a conoscenza di quale assetto abbia la F300 in vendita, tuttavia sappiamo che il V10 da 3,0 litri (Ferrari 047D) sviluppava circa 800 CV a 17.000 giri al minuto nelle specifiche da gara. La F300 è stata un importante tassello evolutivo della Scuderia Ferrari, le fondamenta che porteranno Michael Schumacher alla conquista di cinque titoli pilota consecutivi, dal 2000 al 2004.

La casa del Cavallino Rampante è alla ricerca di un successo che manca dal 2007, quando Kimi Raikkonen, da poco in pensione, conquistò il titolo piloti. La nuova Ferrari F1-75 alimenta le speranze dei fan, nei primi test ha brillato per affidabilità, ora è da capire quanto è veloce in gara rispetto a Mercedes e Red Bull. (immagine di copertina: CC formulanone)