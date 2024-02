Ferrari F250, ecco tutti quello che sappiamo sull'erede della LaFerrari

Quella che sarà l'erede diretta de La Ferrari potrebbe davvero essere un'ipercar spacca record secondo le poche informazioni che abbiamo su di essa. Del resto, l'eredità che questa auto si porta dietro è molto pesante. Ma cosa sappiamo, in concreto, della prossima (nome in codice) Ferrari F-250?

Già nel 1984 con la leggendaria 288 GTO, seguita da iconiche vetture come la F40, la F50, la Ferrari Enzo e la LaFerrari si sono susseguite una serie di competizioni interne all'interno dei cancelli di Maranello per mettere sull'asfalto un'auto sempre migliore dell'altra.

Sarà dunque il 2025 l'anno del prossimo "esame di maturità", poiché Ferrari svelerà l'erede della LaFerrari, conosciuto internamente come Ferrari "F250". Ancora senza nome ufficiale, questo modello sarà il più potente nella storia delle auto sportive italiane e il suo sviluppo è in corso, con la produzione che dovrebbe iniziare nel 2025, anche se il lancio potrebbe avvenire già nel 2024.

La Ferrari "F250" è stata avvistata durante i test su strada, la sua carrozzeria aggressiva è ricca di elementi aerodinamici, degna di un'auto da pista a tutti gli effetti, che garantiranno prestazioni straordinarie anche su strada. La carrozzeria, realizzata in materiali compositi per ridurre il peso, è caratterizzata da componenti progettati per massimizzare il carico aerodinamico, la trazione e le capacità in curva.

Nonostante l'assenza di un enorme motore V12, un elemento caratteristico delle ammiraglie Ferrari, la "F250" ospiterà un motore V6 biturbo derivato dalla Ferrari 296 GTB, accompagnato da un sistema ibrido plug-in con tre o quattro motori elettrici, focalizzato sulla massimizzazione delle prestazioni anziché sull'efficienza.

Con una potenza combinata che dovrebbe superare i 1.000 CV (alcune fonti indicano addirittura 1.500 CV), la "F250" si posizionerà tra le hypercar più potenti in circolazione, competendo con modelli come la Lamborghini Revuelto e la Mercedes-AMG One. La produzione includerà una versione coupé (con sole 599 unità previste), una cabriolet (con, ancora meno, 199 unità previste) e una variante XX da pista (qui sole 30 unità super esclusive). Matematica alla mano, la produzione totale stimata sarà di 828 vetture a partire dal 202472025 e il 2030.