Ferrari F2003 di Schumacher venduta all'asta a cifra monstre: funziona perfettamente!

In attesa di conferme in merito al potenziale rinnovo di Hamilton con Mercedes, facciamo un tuffo nel passato della Formula 1 poiché la Ferrari F2003-GA di Micheal Schumacher è stata venduta a una cifra monstre proprio nelle scorse ore: Sotheby’s ha chiuso l’asta a 14.8 milioni di euro!

Altro che la monoposto di Daniil Kvyat venduta a 439.000 euro, qua la leggenda pesa sul cartellino della Ferrari F2003-GA, telaio #229. Gli amanti della Formula 1 si ricorderanno indubbiamente dell’ottavo posto raggiunto da Schumacher nel Gran Premio del Giappone 2003, sufficiente a garantirgli il Campionato del mondo di Formula 1 di quell’anno. Con questa monoposto, l’icona della Ferrari ha vinto in Spagna, Austria, Canada, Italia e Stati Uniti, registrato tre pole position e tre giri veloci, rendendo tale modello il più vincente tra quelli preparati per la stagione 2003.

La sfida con Kimi Räikkönen è ormai parte della storia del motorsport, come anche la lizza per il titolo Costruttori con i rivali McLaren e Williams. Proprio per tutte queste ragioni, la casa d’aste RM Sotheby’s ha lanciato la sfida per l’acquisto con una valutazione di partenza di 9,5 milioni di euro, arrivando infine a quota 14.8 milioni di euro con l’ultima offerta.

Ma c’è un dettaglio in più da invidiare: questa Ferrari F2003-GA è stata revisionata dal Reparto Ferrari Classiche e oggi è perfettamente funzionante, tanto che anche nel 2022 ha percorso quasi 240 chilometri. Peccato però che per un semplice giro su pista servono 1.000 euro circa, secondo le stime di alcuni esperti, e non vengono considerati nemmeno i soldi necessari per pagare il team Ferrari ed eventuali danni da incidente. Insomma, è un lusso per pochi.

Ritorniamo però con gli occhi al presente, dato che questo weekend si terrà il Gran Premio del Brasile 2022.