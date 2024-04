La Ferrari F12tdf che non poteva superare i 24 km/h: era la Rossa più lenta al mondo

Acquistare una Ferrari vuol dire provare l'ebbrezza di guidare un'auto dalle grandi prestazioni e dall'accelerazione fulminea. Normalmente una Rossa vanta un V8 o un V12 sotto al cofano, motori importanti in grado di emozionare anche la persona più glaciale al mondo.

Eppure nella storia c'è stata una Ferrari che non era in grado di superare i 24 km/h, leggasi la F12tdf che trovate su questa pagina. Si tratta di una vettura che venne realizzata dal marchio italiano, un prototipo basato sulla F12 Berlinetta modificata per farne un mulo di prova.

Una volta terminato il suo lavoro il motore è stato depotenziato finchè non superasse i 24 km/h. In seguito, dopo che l'auto aveva ormai esaurito la sua funzione, venne importata da un concessionario negli Stati Uniti che la utilizzò come veicolo da esposizione.

Ci sono però alcune domande che sorgono spontanee, a cominciare da quella più importante: come mai la velocità è stata limitata a 24 km/h? E perchè la stessa non è stata omologata per l'uso stradale ma solamente come auto da circuito o show car? Questioni a cui è difficile trovare una risposta, di conseguenza la F12 Berlinetta modificata resta ad oggi uno dei più grandi misteri della storia del Cavallino Rampante.

Bisogna inoltre capire se il suo possente motore V12 da 6,3 litri potrà mai tornare alla sua potenza originale da 780 cavalli, o se lo stesso sia andato in qualche modo perso per sempre. Non dovrebbe essere impossibile, visto che dovrebbe bastare toccare un software, e rimettere a nuovo il motore, in ogni caso, meglio lasciar fare ad un tecnico esperto.

Chissà se mai questo giallo verrà risolto nel frattempo la stessa Ferrari è stata messa all'asta sul sito Bring a Trailer e a 24 ore dalla chiusura ha raggiunto cifre importanti, superiori ai 400mila euro. Attenzione però, perchè la Ferrari F12, che di recente abbiamo visto lanciata a 330 km/h, può valere anche molto di più visto che di recente lo stesso modello ha superato i 950mila dollari ma anche il milione.

Si tratta inoltre di una vettura che ha una storia incredibile, quella di mulo per realizzare una delle auto a motore anteriore più esotiche della storia di Maranello. Chissà se anche la Ferrari F12 da 1.500 cavalli con il compressore che spunta dal cofano, può andare al massimo a 24 km/h: probabilmente no.

