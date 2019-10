Una Ferrari F12 contro Tesla Model 3 e S: il video della sfida tutta Italiana

Spesso vi mostriamo drag race che hanno luogo negli Stati Uniti, la sfida di oggi invece è tutta italiana e la dobbiamo allo youtuber nostrano Matteo Valenza - esperto del mondo Tesla e felice proprietario di una Model 3 Performance. Proprio la sua auto si è opposta alla forza di una Ferrari F12 Berlinetta.

La sfida si è svolta presso una pista dell'aeroporto di Forlì e in realtà ha visto in azione cinque auto, non due: oltre alle vetture citate sopra anche due Tesla Model S P100D (la variante Performance insomma) e una P90D, la Ferrari dunque si è trovata in netta minoranza contro quattro agguerriti mostri, sarà riuscita a cavarsela? Beh, diciamo più o meno.

Ormai lo sappiamo, le Tesla - così come molte altre auto elettriche dall'indole sportiva - sono su un altro pianeta quando si parla di accelerazione, non è stata facile dunque per la Berlinetta italiana avere la meglio.

Questi i risultati finali: sui 200 metri a vincere in modo assoluto è stata La Tesla Model S P100D con 0:06,38, seguita dalla Model 3 Performance, dalla seconda Model S P100D, dalla Ferrari F12 (con 0:07,21) e infine la Model S P90D. Diversi i dati sui 400 metri, con la Model 3 Performance vincente con 0:10,58 e la Ferrari F12 terza con 0:10,97. Certo come sarebbe andata allungando il tracciato di corsa...?