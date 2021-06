Questa Ferrari F12 TDF è la numero 1 di 799: indovinate il prezzo

Nel 2015, Ferrari ha voluto omaggiare il Tour de France, la competizione delle due ruote che ogni anno infiamma gli appassionati di tutto il mondo. Come? Producendo una speciale Ferrari F12 TDF, il cui primo esemplare realizzato è ora in vendita.

Il cavallino rampante ha prodotto soltanto 799 Ferrari F12 TDF, una vettura in grado di vantare un motore V12 da 6.3 litri capace di erogare 780 CV e 705 Nm di coppia massima. Rispetto alla variante standard, questa edizione presenta pneumatici più grandi all’anteriore (275 anziché 255) e un’aerodinamica migliorata, con un coefficiente aerodinamico raddoppiato rispetto alla Berlinetta (come quella appartenuta a Chris Harris).

Questo è stato possibile grazie a uno spoiler frontale e una nuova posizione per quello posteriore, più alto di 30 mm ma soprattutto arretrato di 60 mm. Ebbene il primissimo esemplare dei 799 prodotti è ora in vendita presso una concessionaria di auto tedesca. Sul contachilometri ci sono appena 2.719 km ed è stata immatricolata per la prima volta nel luglio del 2016. All’esterno si fa notare per via di un colore blu elettrico, mentre all’interno spiccano rivestimenti in alcantara nera. La vettura è dotata di ESP, ABS, sensore pioggia, controllo di trazione alzacristalli elettrici e molto altro, con il suo prezzo che arriva a circa 950.000 euro, per la precisione 949.780 euro.