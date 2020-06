Una Ferrari F12 sfida una Tesla Model S: il risultato è imbarazzante?

Per gli appassionati Ferrari non dev'essere un gran periodo. Sul web è tornato a circolare un video in cui una Ferrari F430 viene messa a tacere da un'Alfa Romeo 156 GTA. Ora in un video dello youtuber italiano Matteo Valenza una Ferrari F12 è opposta a una Tesla Model S P100D. (Sfida al minuto 1:33)

Parliamo della Model S più performante della gamma e anche la più costosa, una vettura in grado di prestazioni incredibili che Elon Musk ha persino portato a girare al Nurburgring. Dell'auto arriverà prossimamente una versione ulteriormente potenziata a tre motori e 7 posti, nel frattempo però anche l'attuale è in grado di dare spettacolo: messa di fronte a una Ferrari F12, il risultato è stato alquanto imbarazzante per la sportiva di Maranello - anche se bisogna ammettere un leggero ritardo in fase di partenza dovuto probabilmente al pilota.



La Model S ha bruciato l'italiana in maniera alquanto schiacciante in partenza, questa però non è una grande novità. Sappiamo tutti che le auto elettriche hanno una coppia istantanea impareggiabile, con le termiche che raramente possono competere. Si tratta però di pura e semplice accelerazione 0-100 km/h, chiaramente per valutare una vettura a 360 gradi servono molti altri parametri ed è possibile che la stessa F12 in oggetto riesca a fare meglio durante un giro completo su tracciato. Di sicuro però Elon Musk sarà contento di aver vinto un'altra sfida d'accelerazione, un settore dove ha davvero pochi rivali, anche nello stesso campo elettrico...



