La Ferrari F12 Berlinetta di Chris Harris è in vendita

Cosa succede quando una supercar è passata per le mani di un VIP? Diventa automaticamente una Very Important Car? È lecito aspettarsi che il suo valore aumenti significativamente? E se il VIP in questione è uno dei più noti giornalisti di automtive? Lo scopriremo presto, perché lunedì va all'asta la Ferrari F12 Berlinetta di Chris Harris.

La Ferrari F12 Berlinetta è senza dubbio uno dei puledri più maestosi della scuderia di Maranello. Secondo molti appassionati monta anche il V12 aspirato definitivo, nel senso che non esistono altri di pari perfezione.

E a quanto pare di Ferrari F12 speciali ne circolano un bel po', perché se quella in oggetto di questa news non è certamente una one-off ma assume un carisma extra preso in prestito dal suo ex proprietario, proprio questa mattina vi parlavamo di un'altra Berlinetta in vendita, una con un pattern di verniciatura speciale, realizzato esclusivamente per i 70 anni di Ferrari. La trovate qua, ma tenete a portata di mano dei sali, vi serviranno per riprendere coscienza dopo aver letto il suo prezzo.

Ma torniamo alla F12 di Chris Harris. Andrà all'asta questo lunedì, e la propone la casa d'aste Collecting Cars. Le offerte andranno avanti per sette giorni. Si tratta di una Ferrari F12 Berlinetta del 2014, con interni in pelle marrone, e verniciatura gunmetal grey.

Chris Harris è stato il secondo proprietario di questa Ferrari, e tre anni fa la venduta all'attuale proprietario. Trovate un'ampia selezione di foto ufficiali in galleria.