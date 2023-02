Ferrari F1, Vasseur era la seconda scelta? Spunta il retroscena... che sa di Red Bull

Christian Horner, storico team principal di casa Red Bull, sarebbe stato contattato dalla scuderia Ferrari Formula 1. A svelarlo è stato lo stesso ex pilota britannico durante un'intervista con i colleghi tedeschi di "Auto Motor und Sport".

Ferrari è saldamente nelle mani di Frederic Vasseur, che di recente ha svelato il 'consiglio' di Audi, ma la scuderia di Maranello sarebbe potuta finire sotto la guida del 49enne manager di Leamington. Stando a quanto svelato al giornale tedesco, la Ferrari lo avrebbe contattato per sostituire l'ex Mattia Binotto, il cui rapporto con il Cavallino Rampante si è interrotto dopo il Mondiale 2022: "Sono stato lusingato dalla chiamata della Ferrari – ha raccontato Horner - sono in Red Bull dagli esordi e mi sento responsabile della squadra. È un grande gruppo di persone con cui lavoro e non sono mai stato tentato di allontanarmi".

Quindi ha ribadito il concetto: "Sento una lealtà verso la Red Bull e, naturalmente, verso le persone che qui ci lavorano. Quando lavori con una squadra così fantastica, perché dovresti andare da qualche altra parte? La Ferrari è una grande squadra e sono sicuro che saranno molto competitivi”.

Auto Motor und Sport ha chiesto ad Horner se per caso Mattia Binotto potesse approdare in Red Bull ma il manager inglese ha replicato: “Non vedo quale ruolo avrebbe potuto svolgere da noi. Ovviamente lo scorso anno è stato difficile per lui in Ferrari, anche se hanno fatto un grande balzo in avanti. Forse avrà opportunità in qualche team più in basso in griglia".

In ogni caso il trasferimento dell'ingegnere svizzero nella scuderia campione del mondo sembrerebbe impossibile per lo meno stando alle indiscrezioni che vogliono un accordo con Ferrari secondo cui Binotto non può essere ingaggiato fino al 2024 da un altro team. Horner ha comunque aggiunto: "Per Mattia ci sono altre opportunità, più indietro nella griglia", riferendosi ad altre scuderie minori come Alpine, Aston Martin o magari Sauber, in sostituzione di Vasseur.