La Ferrari F1 del futuro è dotata di propulsione Jet e sembra uscita da Star Wars

Le regole per la progettazione delle monoposto di F1 cambieranno dal 2021, ma il salto nel futuro che ci permette di fare questo render apparso in rete assume connotati estremi. E' vero che la tecnologia evolve in fretta, ma questa è senz'altro una fantasiosa esagerazione.

Questo non significa però che tra molti anni non raggiungeremo tali traguardi, come l'applicazione in campo automobilistico di propulsione Jet futuristica e ritrovati "Star Warsiani" in campo missilistico. Olcay Tuncay Karambulut, l'autore delle eccellenti immagini, ci è già arrivato con la sua immaginazione, proponendoci l'idea di monoposto F1 che potrebbero trovarsi davanti i nostri pronipoti.

L'avanzamento in certi campi però non è rapido quanto si possa credere, e i tempi potrebbero essere persino più lunghi. E' molto difficile credere di vedere tali bolidi prima del 2100, ma qualche passettino in quella direzione in un certo senso è stato mosso, con quello che abbiamo a disposizione in questo momento.

Stiamo parlando di Volocopter, un taxi volante portato alla luce dall'omonima startup tedesca. E' progettato per il trasporto urbano in città densamente popolate quali Pechino o Singapore. In quest'ultima Città Stato saranno effettuati tantissimi test, cercando di rendere disponibile questo tipo di mobilità entro la fine del prossimo anno.

Ma passiamo al Mondiale F1 in corso. Dopo le eccellenti prestazioni ottenute dalla Ferrari con Vettel e Leclerc a SPA, Monza e Singapore, le monoposto rosse hanno subito una brutale battuta d'arresto. La vettura del pilota tedesco si è guastata domenica scorsa a Sochi, e l'evento è costato pure la leadership del monegasco. Sebastian Vettel ha poi commentato:"Rivoglio i fo**uti V12."