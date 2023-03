Le Ferrari F1 più disastrose... ma che hanno vinto una gara: dalla 126 CK alla F60

Quali sono state le peggiori Ferrari di Formula 1 che sono comunque riuscite a vincere una gara? Ne abbiamo individuate tre, tutte appartenenti ad epoche completamente differenti della storia di questo sport, e la prima è la Ferrari 555 F1.

Quella Ferrari ottenne una sola vittoria, un successo storico targato Maurice Trintignant in un Gran premio altrettanto storico come quello di Montecarlo '55. Fu la gara del famoso “tuffo” di Ascari nel mare, e che lasciò campo libero proprio al pilota francese, (tra l'altro zio del celebre attore Jean-Louis Trintignant), in grado di portare a casa una vittoria inaspettata. Per il resto della stagione la Ferrari 555 F1 non riuscì mai a competere con Mercedes, non risultando in grado di vincere nessun'altra gara, e registrando come migliori risultato un secondo posto.

Facciamo un salto di 26 anni e arriviamo al campionato di Formula 1 del 1981, quando la Ferrari mise in campo la sua 126 CK, dove C stava per Competizione e K l'iniziale del sistema di turbine Kuhnle, Kopp & Kausch. E' stata la prima Ferrari turbocompressa dalla storia ed era dotato di un telaio pessimo, che non gli permise mai di brillare. Nonostante evidenti problemi riuscì comunque ad ottenere due vittorie, merito della magia di Gilles Villeneuve, che si portò a casa il Gp di Monaco e quello di Spagna. Per il resto la vettura risultò completamente inaffidabile, registrando rotture in ben 10 gare su un totale di quindici, conquistando un solo altro podio (un terzo posto), e piazzandosi alla fine in quinta posizione nel campionato costruttori.

Veniamo infine a quella che è la Ferrari più recente, la Ferrari F60 del 2009. Fu grazie alla safety car che Kimi Raikkonen riuscì ad ottenere il successo sul circuito di Spa Francorchamps, in Belgio, ma per il resto la vettura si rivelò praticamente inguidabile. Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, che sostituirono Felipe Massa dopo l'incidente alla testa causato da una molla impazzita, non riuscirono mai a domare la monoposto: "Non avevamo abbastanza carico aerodinamico o efficienza", dichiarò a fine stagione l'allora team manager Chris Dyer “Sia Luca che Giancarlo hanno trovato difficile bilanciare la macchina in frenata con il KERS”. Quella Ferrari chiuse al quarto posto nella classifica costruttori. La Ferrari SF-23 ovviamente non può ancora considerarsi una delle peggiori di sempre, ma l'inizio di stagione 2023 è stato fino ad ora deludente, se non quasi disastroso. Dopo la prima sfuriata ai box in Bahrain, Leclerc ha chiuso ieri, in Arabia Saudita, al settimo posto dietro al compagno di squadra Carlos Sainz. Le prospettive sono tutt'altro che rosee anche perchè la scuderia campione del mondo ha trionfato nelle prime due gare, riattualizzando le dichiarazioni di George Russell: "Red Bull vincerà ogni singola gara quest'anno".