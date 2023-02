Ferrari F1, come si preparano i meccanici per il Mondiale 2023? 'Cambiamo gomme in 1'65'

La scuderia Ferrari F1 si sta preparando in vista del mondiale 2023. A Maranello la squadra sta lavorando senza sosta con l'obiettivo di arrivare al 5 marzo, giorno in cui scatterà il Gp del Bahrain, con un'auto competitiva e vincente.

Numerosi gli uomini in rosso che si stanno allenando per il grande esordio e fra questi vi è anche e soprattutto la squadra di meccanici che sta aumentando gli sforzi alla luce di qualche errore di troppo registrato durante il mondiale del 2022. Ogni in giorno, come riferisce il Corriere della Sera, vengono effettuati 40 allenamenti nel Pit Training Facility, e sono coinvolti due diversi gruppi. Uno è quello dei titolari, mentre l'altro è quello delle riserve, coloro che sono pronti a subentrare “dalla panchina” tenendo conto di un lungo mondiale che prevede ben 23 gran premi, così come da date del campionato di Formula 1 2023.

«L’obiettivo — le parole di Diego Ioverno, responsabile delle operazioni autoveicolo— è arrivare al primo Gp con almeno 1000 ripetizioni: è uno sforzo importante per il fisico», ed in particolare per chi utilizza le famose pistole svita-dadi «se uno non è abituato a utilizzarle ti fanno uscire la spalla». Per allenarsi al meglio i meccanici seguono un rigido regime alimentare controllato da un nutrizionista: «È importante che siano in un buono stato di forma, perché lavorano tante ore e viaggiano in tutto il mondo».

Ogni meccanico è poi obbligato ad allenarsi in palestra per almeno tre volte a settimana sotto la guida esperta di un personal trainer. Coloro che sono più in là con l'età vengono invece messi a fare da “controllore”, ovvero, permettere che la monoposto rientri nella corsia box, evitando l'unsafe release. «Un pit-stop buono non ti fa vincere — spiega ancora Ioverno— ma uno sbagliato ti fa perdere. Fare il pit-stop più veloce è bello, ma non è l’obiettivo che è invece quello di limitare gli errori». Come sottolinea il Corriere della Sera, durante il Mondiale 2022 la preparazione dei meccanici della Ferrari non era per tutti allo stesso livello: «Per questo stiamo intensificando gli allenamenti, per avere quella parte del personale in rotazione pronta ai Gp veri».

Il record assoluto del cambio gomme è di 1”82 della Red Bull in Brasile nel 2021 «Ma qui dentro siamo anche scesi a 1”65, ma è un tempo irreplicabile in pista», visto che nel Pit Training Facility non c'è l'ansia della gara così come il traffico in corsia box e tutto ciò che può andare storto durante un cambio gomme. «Ma noi ci proviamo comunque, con chiamate a sorpresa e altri trucchetti, non bisogna allenare soltanto i muscoli ma anche gli occhi». Obiettivo è «ridurre del 9% i pit-stop falliti», quelli sopra i 4,5 secondi.

Nei confronti della scuderia rossa ci sono grandi aspettative in vista del mondiale 2023, ma sembra pensarlo diversamente l'ex ingegnere Red Bull, pronto ad andare in Panda a Londra se Ferrari dovesse vincere.