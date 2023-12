Ferrari F1, ma chi è la prima guida fra Sainz e Leclerc? 'Con un'auto veloce...'

La stagione di Formula 1 2023 è andata in archivio con una Ferrari SF-23 che si è dimostrata la peggiore degli ultimi 14 anni. Obiettivo in vista dell'anno che verrà, cambiare decisamente marcia e provare a competere con i primi della classe.

Frederic Vasseur ha spiegato di aver capito fin da subito che la SF-23 non sarebbe stata competitiva, di conseguenza la speranza è che il team impari dagli errori commessi presentandosi ai nastri di partenza con una monoposto subito competitiva.

"Personalmente, ho un'alta stima di Fred – ha spiegato a Racingnews365 l'ex pilota di F1, Christian Klien - mi piace come persona e ora ha la possibilità di cambiare davvero le cose in Ferrari. Ci vuole tempo. La domanda ora è come fare il passo successivo e come sviluppare una macchina più veloce, in modo che non abbiano problemi".

Un'altra domanda sorge spontanea: chi sarà la prima guida fra Leclerc e Sainz? Sembrerebbe una classica domanda da un milione di dollari ed in effetti Klien non riesce a rispondere: "Quest'anno Carlos ha dimostrato quello che ha da offrire. La Ferrari ha un buon team. I due piloti vanno d'accordo. Si spingono a vicenda perché hanno punti di forza diversi. Leclerc ha una velocità un po' più naturale, ma Carlos è un gran lavorator. Questa dinamica funziona piuttosto bene”.

Leclerc sembra un vero e proprio talento, ma anche Sainz spinge forte e si comporta in pista come un vero leader: "Ho esattamente la stessa sensazione – sottolinea Klien - non credo che ci sia un pilota numero uno alla Ferrari Se si tratta di velocità pura, forse Leclerc. Entrambi i piloti sono comunque molto bravi secondo me. Se chiedi alla squadra, non c'è nessun pilota numero uno, perché entrambi hanno i propri punti di forza”.

E ancora: “Sainz dà degli ottimi ottimi input ed è davvero un combattente, un ragazzo intelligente. Anche dietro le quinte, con l'aiuto di suo padre, hanno posizionato Carlos 'politicamente' bene all'interno della squadra".

Klien conclude: "Non credo che ci sia un pilota numero uno al momento. Tuttavia, se avranno la macchina migliore e lotteranno tra loro per il titolo mondiale, penso che Leclerc ne uscirà vincitore. Ha solo una velocità un po' più naturale”. Ovviamente tutto dipenderà dalla macchina.