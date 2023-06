La Ferrari F1-75 in scala 1:8, un modellino incredibile che costa quasi come una city car

La Ferrari F1-75, la monoposto del cavallino rampante 2022, è stata senza dubbio un'ottima vettura, tradita però da alcune scelte sbagliate e nel contempo superata da una Red Bull quasi inavvicinabile.

Nella stagione attuale di Formula 1 la SF-75 è stata sostituita dalla Ferrari SF-23, che però è stata più lenta di 20 secondi a Jeddah, e auto che fin qui non ha convinto i più, salvo qualche sprazzo di luce nel recente Gp del Canada.



Se foste quindi dei nostalgici della Ferrari del 2022, potreste pensare di investire una bella cifretta su un modellino in scala 1:8 a dir poco sensazionale. Si tratta di un prodotto assolutamente ufficiale, disponibile presso gli store Ferrari nonché sul sito web del Cavallino Rampante, che ha un costo di ben 9.250 euro.



Tanto vale l'oggetto da collezione, che, stando a quanto scrive Ferrari: "riproduce nel minimo dettaglio la vettura con cui Charles Leclerc ha conquistato la vittoria in Bahrain nel primo Gran Premio del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2022. Parte di un’edizione limitata di soli 50 pezzi, la replica della F1-75 in scala 1:8 è stata realizzata a mano nei laboratori Amalgam, a partire dai disegni e dai materiali autentici dell’originale. L’oggetto da collezione si presenta su una base espositiva in fibra di carbonio accompagnata da una teca antipolvere e da una scatola nera. La placca in metallo è incisa con il numero di serie dell’edizione limitata".



Si tratta di un modellino in edizione limitata, costruito in soli 50 esemplari, con tanto di base in fibra di carbonio, e teca antipolvere in acrilico trasparente. E' venduto con una placca in metallo lucido con il nome della vettura e il numero di serie, mentre le dimensioni totali (compresa teca) sono di 69,7 centimetri di lunghezza per 36,2 di larghezza e 23,5 di altezza (peso totale 11 chilogrammi).



Non è ovviamente la prima volta che viene proposto un modellino Ferrari dai dettagli sublimi, e di recente vi avevamo raccontato della SP3 Daytona sempre in scala 1:8 che costa più di una BMW usata.