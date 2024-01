Ferrari F1 2024, come sarà? Ecco tutto quello che sappiamo sul Progetto 676

Manca meno di un mese e mezzo alla data di presentazione della nuova Ferrari F1 2024, la monoposto di Maranello che correrà il prossimo mondiale di Formula 1. Il 13 febbraio si alzerà il sipario sulla Rossa con la speranza che non sia solo bella ma performante.

Obiettivo, dimenticare in fretta e furia la SF-23, la peggior Ferrari degli ultimi 14 anni, numeri alla mano, provando a dare del filo da torcere alla Red Bull, l'auto che per il 2024 sarà ancora quella da battere.

Bisognerà ripartire da quanto di buono vistosi l'anno scorso, un finale di stagione senza dubbio positivo dopo un inizio disastroso, in cui la Ferrari ha saputo piano-piano riprendersi, riuscendo anche ad ottenere una vittoria, unica monoposto a riuscirci in un mare colorato di Red Bull.

Come specificato da Duchessa al Corriere della Sera, “Della SF-23 si salverà solo il 5% (power unit a parte), tuttavia Vasseur non ha parlato di rivoluzione”. Il pacchetto aggiornamenti che si è visto a Barcellona, “ha aperto la strada a ciò che vedremo sull’auto 2024”, aggiunge l'esperto collega del quotidiano di via Solferino.

La Ferrari 2024, nota come progetto 676, sarà una conseguenza del lavoro fatto durante la seconda parte del 2023, quando appunto la SF-23 ha iniziato a competere con le prime della classe, per lo meno con Mercedes e Aston Martin.

“La nuova vettura sta nascendo con la convinzione e con quello studio fatto nella seconda parte di stagione «grazie all’aver estratto prestazione da aree che prima erano bloccate»”, aggiunge Duchessa.

Fra gli obiettivi prioritari, cancellare la ipersensibilità al vento della SF-23, e l'approccio alla monoposto che verrà sembrerebbe essere ben più cauto ma soprattutto più realista di un anno fa, quando a breve sarebbero partiti i famosi “proclami” che poi non si sono rivelati tali nei fatti.

Nessuna rivoluzione, ma un'auto differente e soprattutto veloce: questo è quello che si aspettano i tifosi ed è questo quello a cui stanno lavorando a Maranello.

Non si riuscirà sicuramente ad avere la meglio su Max Verstappen, quello che diverrà il più forte di sempre, ma si cercherà per lo meno di impensierire un po' di più l'olandese, evitando di fargli vincere ogni gara con il minimo sforzo.