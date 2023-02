Dalla Ferrari F1-2000 alla SF-23: ecco perché è impossibile indovinare il nome della Rossa

E' stato ufficialmente annunciato il nome della Ferrari per il mondiale di Formula 1 2023 ormai non ci sono più segreti: la monoposto Rossa si chiamerà SF-23, acronimo di Scuderia Ferrari 2023.

Si tratta di un nome piuttosto comune e prevedibile, ma la storia recente del team del Cavallino Rampante ci ha insegnato che non è sempre stato così facile ipotizzare quale nome avesse la monoposto che avrebbe concorso per il mondiale di Formula 1. Una sorta di tradizione portata avanti in particolare dal 2000 ad oggi, quindi da quando vi era Schumacher fino ai giorni nostri, con Leclerc e Sainz.

Facendo un breve salto indietro nel tempo dal 2000 al 2002 la Ferrari ha avuto una denominazione tutto sommato semplice, leggasi F1 2000, F1 2001 e F1 2002. Dall'anno successivo sono però iniziate le novità. La Rossa di 20 anni fa si chiamava infatti F1 2003 GA, monoposto provata da Leclerc ad Abu Dhabi negli scorsi giorni, e vettura in onore del grande Avvocato, Gianni Agnelli. Nel 2004 e 2005 è quindi ripresa la classica denominazione poi nel 2006 è arrivato il primo grande stravolgimento, leggasi 248F1. Si tratta di un nome in onore del motore, appunto un V8 da 2,4 litri, per il mondiale di Formula 1.

Nel 2007 e nel 2008 nulla di “strano”, poi nel 2009 un'altra sorpresa, F60, in onore del 60esimo anniversario della mitica rossa. L'F10 è stata quindi quella del 2010, poi nel 2011 la monoposto modenese si è deciso di chiamarla F150, in onore dei 150 anni dell'unità d'Italia. Nel 2012 si è scelto F-2012, poi nel 2013 si è puntato su un altro nome “motoristico”, leggasi F138, in onore del 2013 e del V8. Nel 2014 si è scelto invece F14-T, per il motore turbo, stessa denominazione poi scelta l'anno successivo ma con l'aggiunta della S.

Nel 2016 il nome della Rossa è stato invece SF16-H, scuderia Ferrari 2016 Hybrid, mentre nel 2017 e 2018 si è puntato su SF70-H, e SF71-H, rispettivamente Scuderia Ferrari, 70esimo e 71esimo anniversario, motore Hybrid. Nel 2019 si è scelto invece SF90 per ricordare i 90 anni della scuderia, poi nel 2020 si è puntato su F1000, in onore del 1000esimo GP. Infine il 2021 con un semplice SF21 e il 2022 con F1-75 per il 75esimo anniversario della nascita della Rossa. Probabilmente con tutte queste sigle e tutti questi numeri vi sarà andato un po' in confusione il cervello, ma secondo voi qual è il nome più azzeccato, al di là della prestazione della monoposto?