Ferrari espone un'esclusiva 365 GTB/4, è rimasta nascosta per 40 anni

Mentre un motore originale Ferrari Enzo è all’asta assieme alla sua cassa originale, dalla quale non è mai uscito, tra i reperti del Museo Ferrari di Modena arriva una esclusiva 365 GTB/4 Daytona Berlinetta rimasta nascosta per 40 anni in Giappone, ed esposta oggi ancora nelle condizioni in cui è stata ritrovata.

Questo modello esclusivo ha fatto la prima comparsa online nel 2017, quando è stata ritrovata nella terra del Sol Levante. La sua peculiarità è il design, dato che è a tutti gli effetti l’unico esemplare sopravvissuto con la carrozzeria realizzata da Sergio Scaglietti, al quale è dedicata anche la coupé 612 Scaglietti prodotta sempre in alluminio. Di conseguenza, è a tutti gli effetti un pezzo prezioso della storia della casa di Maranello.

Ma qual è la sua storia? Il primo proprietario era un amico di Enzo Ferrari, il quale acquisto questa Daytona nel 1969 per poi importarla in Giappone nel 1971. Dopo il passaggio tra tre proprietari, nel 2017 la vettura è stata messa all’asta da RM Sotheby’s nella condizione in cui si trova ancora oggi. Il collezionista che l’ha acquistata per 1,8 milioni di euro, dunque, ha deciso di prestarla al Museo Ferrari per consentire agli appassionati di osservarla da vicino e ammirare questo prodigio di design e ingegneria.

Al riguardo, Ferrari ha scritto: “Questa incredibile #Ferrari365GTB4 (#12653) è stata scoperta in Giappone dopo essere rimasta nascosta per quasi 40 anni, ed è attualmente esposta a Modena nelle sue condizioni di ritrovamento originali, in attesa di essere restaurata dal Dipartimento Ferrari Classiche. Un pezzo assolutamente unico - è l’unica Daytona stradale in alluminio mai realizzata - e imperdibile, documentata e certificata nella sua autenticità da Ferrari Classiche: un sogno per ogni collezionista e amante del Cavallino”.

Parando sempre del Cavallino Rampante, recentemente la Ferrari F2003 di Schumacher è stata venduta all’asta.