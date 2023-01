L'erede della Ferrari 812 Superfast si diverte a Fiorano: show fra traversi e sbandate

Dopo la messa in commercio della Ferrari Purosangue, SUV che anche John Elkann ha deciso di regalarsi, la casa di Maranello continua lo sviluppo delle altre supercar in uscita nei prossimi anni, a cominciare dall'erede della 812 Superfast.

Il debutto del nuovo bolide potrebbe avvenire già nel corso dell'anno 2023, quello da poco iniziato, ma forse la data più probabile resta l'inizio del 2024. In ogni caso, nelle scorse ore è emerso un video - che trovate in alto a questa pagina - che mostra come i test sulla nuova Ferrari stiano proseguendo senza sosta.

Le immagini ci giungono di preciso dalla pista di Fiorano, una Rossa con un motore V12 anteriore guidata da un collaudatore che sembra divertirsi parecchio: nel video si vedono infatti una serie di acrobazie come traversi e sbandate controllate, chiaro indizio di come si voglia testare la fuoriserie a livello di tenuta, controllo e potenza. Come sempre piacevole, anzi, sublime, il rumore che fuoriesce dagli scarichi della Ferrari, vera e propria musica per tutti gli amanti delle auto.

Le immagini ci raccontano invece ben poco a livello di design, visto che la Ferrari testata è semplicemente un muletto con carrozzeria della Roma modificata e decisamente camuffata con i classici adesivi mimetizzatori. Si notano comunque dei passaruota allargati nonché un paraurti anteriori con delle modifiche, con tanto di prese d'aria più vistose per poter meglio arieggiare il possente V12 che si nasconde sotto al cofano.

Ciò che sappiamo della nuova supercar in sviluppo a Maranello è comunque davvero poco. Si sa che il motore sarà più potente rispetto a quello che troviamo al momento sulla 812 Competizione, Ferrari che si è regalato Carlos Sainz. Inoltre, bisognerà capire se lo stesso propulsore verrà montato solo sul modello attualmente in fase di test o anche sull'erede della LaFerrari. In ogni caso nei piani del Cavallino Rampante non sembra per ora esservi l'eliminazione dei propulsori classici anche dopo il 2025, quando farà il suo definitivo debutto la prima Ferrari elettrica.