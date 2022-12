Ferrari Enzo contro Maserati MC12: chi vincerà la drag race tutta italiana?

A inizio dicembre ci siamo gustati una favolosa sfida tra Tesla Model S Plaid e Ferrari Enzo, gara imperdibile sulla pista di atterraggio tra passato e futuro dell’automotive. Con le sue prestazioni, l’elettrica statunitense ha vinto tutte le manche grazie all’accelerazione, ma ora è il momento della rivalsa per l’italiana del Cavallino Rampante.

Quella che oggi ci viene proposta dal Petersen Automotive Museum di Los Angeles su YouTube è una sfida altrettanto imperdibile, una drag race tra Ferrari Enzo e Maserati MC12, lanciate rispettivamente nel 2002 e nel 2004. Entrambe le supercar del Belpaese si presentano con lo stesso V12 da 6,0 litri sotto il cofano che, tuttavia, sfodera 651 CV a 7.800 giri/min e 657 Nm di coppia sulla Enzo, mentre nella Maserati si ferma a 621 CV a 7.500 giri/min e 652 Nm di coppia. Ciò che caratterizza la Maserati è il design ancora più stravagante.

Ma qual è la più veloce tra le due? Se non volete spoiler completi o anche una minima anticipazione, meglio che procediate con la visione del filmato integrale e non proseguiate con la lettura delle righe seguenti. Altrimenti, il prossimo paragrafo conterrà l’intera gara trasposta in testo.

La prima sfida di accelerazione avviene con partenza da fermi e vede la Ferrari Enzo sfrecciare molto distante dalla Maserati, guadagnando terreno a sufficienza per aggiudicarsi la manche in 12,83 secondi. Il risultato si ripete nella seconda sfida, dove però la Maserati si posiziona più vicina alla Ferrari sul quarto di miglio. E non c’è due senza tre, questa volta con il Cavallino Rampante che si distacca con decisione e arriva al traguardo in 12 secondi e 45.

Insomma, la Enzo non sembra avere rivali. Tuttavia, il Petersen Automotive Museum ha voluto esagerare con una gara decisiva tra Ferrari Enzo e Ferrari F12: dopo una partenza sempre convincente da parte del primo Cavallino citato, la F12 sfodera la sua potenza e brucia la Enzo sul traguardo, completando la corsa con oltre 2 secondi di anticipo.

Parlando sempre delle rosse di Maranello, eccovi anche una drag race tra Ferrari SF90 Stradale e BMW M 1000 RR.