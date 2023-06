La Ferrari Enzo distrutta di Stefan Eriksson: uno dei più grandi misteri di inizio 2000

La storia della Ferrari Enzo di Stefan Eriksson è senza dubbio una delle più incredibili, contorte e appassionanti vicissitudini motoristiche degli ultimi anni. La Rossa è andata completamente distrutta durante un incidente e ciò che successe dopo nessuno lo sa con certezza.

Dopo la curiosa storia della Ferrari F40 di Monkey Garage, la Rossa di Maranello torna protagonista delle nostre pagine questa volta con un'altra vettura da mille e una notte come la Ferrari Enzo, di recente messa all'asta da Fernando Alonso.

Ebbene, la Enzo di cui vogliamo parlarvi oggi è quella di Stefan Eriksson, storia su cui ha acceso i riflettori il canale Youtube VINwiki, facendosi raccontare il tutto da Carbon McCoy, grande appassionato del Cavallino Rampante.

Secondo lo stesso, Ferrari avrebbe costruito ufficialmente 399 Enzo ma in circolazione ve ne sarebbero circa 500. Come è possibile? Ovviamente non possiamo sapere se ciò che dice corrisponde al vero, di conseguenza dobbiamo attenerci ai dati ufficiali di Maranello, ma il suo racconto merita di essere menzionato.

La Enzo di Eriksson venne distrutta il 21 febbraio del 2006 durante un incidente a Malibu, in California. Il guidatore, un tipo poco raccomandabile svedese, venne scoperto dopo aver raccontato una versione fake di quanto fosse accaduto, ma la cosa che conta è che alla fine la sua Enzo andò completamente distrutta, divisa in mille pezzi.

Eriksson venne arrestato dopo l'incidente, dopo di che i resti della Ferrari furono sequestrati e trasferiti presso la polizia di Beverly Hills: "Ufficialmente, la Ferrari ha dichiarato di aver preso i resti di questo relitto e di averli riparati. Riverniciata la macchina, ed è di nuovo a posto. La realtà della situazione è, e questa non è la prima volta che lo fanno: la Ferrari ha costruito una nuova Enzo e le ha assegnato il vecchio VIN (il numero di identificazione del veicolo ndr) dell'auto distrutta. Ed è qualcosa che hanno fatto in diverse occasioni", ha rivelato McCoy.

La Ferrari distrutta, quindi, non venne riparata bensì sostituita, molto probabilmente da un prototipo della Enzo che si trovava in Ferrari all'epoca dell'incidente. "Non so se sia vero che hanno usato un prototipo o se hanno costruito un'auto nuova di zecca. Quello che so è che non hanno riparato il relitto", ha ribadito McCoy.

Quindi l'appassionato ha aggiunto e concluso: "Ogni volta che un'auto va distrutta significa che di quel modello ne circola una in meno. Ma non è questo il caso. In questa situazione, ce ne è uno in più. Quasi come quella figura mitologica (l'idra ndr) a cui tagli una testa e ne appaiono altre due", ha chiosato scherzando.