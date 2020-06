Una Ferrari Enzo battuta a 2,7 milioni di dollari: è record per un'asta online

RM Sotheby’s è probabilmente la più famosa casa d'aste in ambito automotive, capace di vendere pezzi unici e rarità dal prezzo fuori di testa. L'ultima follia riguarda una Ferrari Enzo, battuta online a 2,7 milioni di dollari durante l'evento Driving Into Summer.

Nello specifico parliamo di un prezzo ufficiale di 2,640 milioni di dollari, saliti poi a 2,782 milioni di dollari a causa delle normali commissioni (2,45 milioni di euro) - un record per le aste online. Un prezzo plausibile se pensiamo al valore (effettivo ed emozionale) dell'auto: di Ferrari Enzo ne esistono appena 400 in tutto il mondo, prodotte dopo l'anno 2000.

Vetture che montano un V12 dall'inconfondibile suono Ferrari in grado di erogare 660 CV di potenza. Il modello battuto questa volta all'asta, del 2003, inoltre riportava sul contachilometri appena 2.000 km percorsi, parliamo dunque di un esemplare "come nuovo".

Essendo un evento online, il Driving to Summer ha ancora moltissime rarità in vendita, il lotto 138 ad esempio riguarda una spettacolare Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II - per la quale sono richiesti 87.500 dollari. Se invece avete 2,5 milioni di dollari da spendere (2,2 milioni di euro), c'è ancora una Ferrari F50 del 1995 in attesa di un nuovo proprietario... (Foto: Karissa Hosek/RM Sotheby's)