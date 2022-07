Anche le Ferrari elettriche saranno eccitanti e il peso non sarà un problema

Ferrari e altri marchi di supercar avranno più tempo per adeguare le emissioni delle loro supercar, ma la svolta elettrica sarà inevitabile, benché ciò non significa perdere per strada il proprio pedigree. La conferma arriva da Benedetto Vigna, CEO del cavallino rampante, che promette Ferrari emozionanti anche in futuro.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di CNBC, il CEO Ferrari ha ha spiegato che il peso in più delle batterie non sarà un grosso problema: “In termini di guida, in termini di dinamica del veicolo, possiamo gestire questo peso aggiuntivo. È vero, abbiamo qualche centinaio di chili in più di una normale macchina ICE per lo stesso tipo di potenza, ma quello che davvero mi rassicura è il fatto che abbiamo una profonda comprensione della dinamica del veicolo”.

Ha poi aggiunto che, anche in questo momento, le auto condividono a grandi linee le stesse tecnologie, eppure i modelli Ferrari sono qualcosa di superiore, e lo stesso sarà quando avverrà la svolta elettrica: “Considera che oggi molte auto hanno, più o meno, accesso agli stessi chip elettronici, ma noi in Ferrari...gli ingegneri in Ferrari, sono in grado di fornire qualcosa che è unico, che è distintivo”.

Nonostante questo ottimismo Vigna è conscio del fatto che l’adeguamento ai powertrain elettrici non sarà affatto facile, ma sarà comunque una sfida, una delle tante che la casa ha affrontato nel corso degli anni. Nel frattempo, a settembre scopriremo il Purosangue, il primo SUV Ferrari.