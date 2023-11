La Ferrari elettrica sarà unica: sarà realizzata insieme agli esperti della Silicon Valley

Secondo un brevetto depositato da Ferrari vi sarebbe l'idea di utilizzare motori nelle ruote per la sua futura auto elettrica, smentendo altre informazioni che suggerivano un layout dove questi erano situati all'interno di ciascun asse. Il CEO Benedetto Vigna sostiene che il processo di elettrificazione in casa Ferrari è in fase avanzata.

Questo sistema non sarebbe poi così diverso da quello utilizzato dalla Ferrari SF90 Stradale ibrida (secondo un report le vendite di Ferrari ibride hanno già superato quelle a benzina) ma in una supercar completamente elettrica. I motori nei mozzi delle ruote sembrano il modo migliore per ospitare sia le unità di trasmissione che i pacchi batteria in modo da imitare la sensazione del motore centrale.

Con motori individuali per ciascuna ruota, la Ferrari sarà in grado di gestire in modo accurato il torque vectoring, che userà anche Lamborghini, e le impostazioni di erogazione della potenza. Questa soluzione è ciò che ci separa fra l'avere auto elettriche sportive divertenti da guida e non. Chiaramente non sarà l'unico, e il futuro sembra riservare molte sorpresa da questo punto di vista. Ferrari ha anche presentato istanza di protezione dei progetti per un nuovo e innovativo sistema di feedback tattile per veicoli elettrici con lo scopo di aiutare i conducenti a comunicare meglio con un'auto che fornisce poco in termini di rumore e vibrazioni.

Vigna sostiene anche che l'impiego di tecniche come il test "Hardware in the Loop", familiarizzato da Vigna durante il suo lavoro presso la STMicroelectronics, comporta la simulazione del comportamento dei prodotti in una vasta gamma di condizioni, una pratica solitamente applicata a dispositivi come smartphone e computer ma che ora è sempre più utilizzata nell'industria automobilistica.