Ferrari elettrica ci siamo, Vigna: 'Nel 2024 pronto nuovo edificio dove sarà assemblata'

Nonostante a Montezemolo venga l'orticaria sentendo parlare di Ferrari elettrica, la gloriosa azienda di Maranello tira dritto per la sua strada, pronta a rispettare le tempistiche previste, leggasi il 2025.

A farlo chiaramente capire nelle scorse ore è stato il CEO del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, che in occasione di una conferenza stampa organizzata da Bloomberg, leggasi l'Italy Capital Markets forum, ha spiegato che la nuova vettura elettrificata (in foto l'ipotesi di Ferrari elettrica del designer Avarvarii), sarà assemblata in un nuovo edificio che è in produzione “che sarà pronto nel giugno 2024”.

Vigna a riguardo ha aggiunto che nel nuovo stabilimento saranno comunque realizzate “auto elettriche, ma non solo”, in quanto “Vogliamo mantenere una certa flessibilità”. L'ingegner Vigna ha fatto anche sapere che Ferrari non è interessata ad acquistare eventuali altre aziende che producono supercar, spiegando: "Quando si parla di lusso, la chiave è mantenere il Dna delle società".

In merito invece alle competizioni sportive, il numero uno di Maranello ha detto chiaramente che il motorsport rappresenta il Dna di Ferrari e lo sarà per sempre, in quanto il Cavallino Rampante è intenzionato a continuare ad investirci.

Di recente Benedetto Vigna aveva spiegato che Ferrari non era interessata alla guida autonoma mentre parlando dei motori termici aveva fatto chiaramente capire che l'azienda continuerà a produrre i suoi possenti propulsori a benzina anche dopo il 2035, ovviamente rigorosamente con e-fuel, almeno per quanto riguarda l'Unione Europea che ricordiamo, ha bannato i motori a benzina e diesel, ammettendo però i carburanti elettronici.

C'è molto dibattito sul web e i social in merito alla Ferrari elettrica e gli appassionati sembrano essere divisi a metà fra chi non vede l'ora di scoprire come sarà il primo EV con il cavallino rampante sul cofano e chi invece storce il naso, in particolare i puristi, convinti che la Rossa dovrà sempre fare rumore.