La Ferrari elettrica non sarà silenziosa come una Tesla: 'Avrà un suono emozionante'

Anche se Ferrari e Lamborghini devono la loro fortuna a motori V12, V10, V8 e V6, autentiche opere d’arte d’ingegneria, i tempi cambiano e anche i grandi marchi sportivi dovranno convertirsi all’elettrico. Ferrari sta già lavorando al suo modello 100% elettrico anche se, a differenza di quanto si potrebbe pensare, farà alquanto rumore...

Le auto elettriche sono famose per essere particolarmente silenziose. Anche quando erogano moltissimi cavalli, comunque non emettono più di un sibilo, un vero dramma per gli appassionati dei motori termici. Il CEO Benedetto Vigna ha però assicurato che la Ferrari elettrica non se ne starà in silenzio: “Le auto elettriche non sono silenziose. Se conosci la tecnologia sai che puoi fare un sacco di cose con i motori elettrici”. Vigna ha ribadito che la Ferrari elettrica regalerà ai suoi utenti le medesime emozioni del termico: “Quando parliamo di auto di lusso come le nostre, bisogna parlare di emozioni, non sono utilitarie che incontri regolarmente”, il CEO lascia dunque intendere che non dovremo paragonare le auto elettriche in circolazione ora con ciò che riuscirà a fare Ferrari.

Superfluo dire che ora la nostra curiosità è massima, anche perché non pensiamo che la soluzione di Ferrari sia di installare uno speaker al di sotto del pianale come successo con la Abarth 500e, dotata di un dispositivo chiamato Sound Generator. È molto più probabile che il cavallino rampante stia davvero lavorando a un motore elettrico in grado di emettere un suono “emozionale” quando si accelera, per saperne di più però dovremo attendere...

