Ferrari, Duchessa: 'Cambio Binotto-Vasseur? Si sapeva che non sarebbe cambiato nulla'

Nonostante il campionato del mondo di Formula 1 sia iniziato da poco più di una settimana, sono molti i tifosi della Ferrari convinti che la stagione 2023 ripercorrerà quella funesta del 2022 dopo un esordio in Bahrain tutt'altro che felice.

Charles Leclerc ha registrato la prima sfuriata verso i box dopo l'uscita di scena al 41esimo giro per un problema tecnico, mentre Carlos Sainz ha concluso al quarto posto, superato dall'Aston Martin di Fernando Alonso.

Che si stia veramente ripetendo quanto accaduto un anno fa? Difficile dirlo anche perchè il 2022 era iniziato nel migliore dei modi, con una vittoria pronti-via, ma in ogni caso le prospettive al momento non sembrano delle più rosee, vedendo in particolare le prestazioni monstre di Verstappen e Perez.

A riguardo George Russell si è detto convinto che Red Bull vincerà tutte le gare quest'anno, e sono molti convinti che i campioni del mondo in carica faranno incetta di trionfi nei prossimi mesi.

In tutto questo si è inserito Giuliano Duchessa, stimato giornalista del Corriere della Sera nonché grande esperto di Formula 1, che a proposito dell'esordio Ferrari ha scritto sul suo profilo Twitter: “Controcorrente ho detto che non era il momento di allontanare Binotto (senza nulla togliere a Fred che è entrato con rispetto, in punta di piedi a Maranello). Non perché fosse tutto perfetto ma l’esperienza indicava che avremmo rischiato di vedere un film già visto... vediamo”.

Secondo il collega, quindi, il cambio Binotto-Vasseur sarebbe servito a poco, evidentemente perchè i profondi problemi di Ferrari non si risolvono nel giro di quattro o cinque mesi.

Numerosi i commenti sotto al post, come ad esempio chi scrive: “Un errore c’è stato anche secondo me: il ritardo del suo allontanamento. Come un TP sia in grado di sopravvivere dopo una situazione alla Silverstone 2022 è un mistero per me”. Un altro aggiunge: “Vero però non cambiando nulla non cambierà mai nulla, che vadano via se non credono nel progetto, non sono tutti Todt che ci ha messo 7 anni (purtroppo non riaccadrà facilmente) speriamo nel 2024...”.

Giovy sottolinea: “Viste le performance della passata stagione e della SF-23, cacciare Binotto è stata la scelta migliore. E' anche giusto che Sanchez e compagnia vadano via da Maranello visto che in Ferrari si è capaci a creare dragster stile SF90 o auto ad alto drag”. Ferrari ha fatto bene a cambiare Binotto alla luce di questo inizio di stagione?