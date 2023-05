Ferrari dona un milione di euro all'Emilia Romagna per l'alluvione

Un gesto di cuore, di passione e di amore quello della Ferrari, che ha deciso di donare un milione di euro all'Emilia Romagna. La regione è in ginocchio da tre giorni a seguito del maltempo che si è abbattuto su quella zona d'Italia, devastandola.

Una situazione di devastazione che perdura da diverse ore, e dopo il paddock di Imola allagato e il personale evacuato alla fine la Formula 1 è stata obbligata ad annullare il Gp di Imola in programma nel weekend, per rispetto nei confronti delle 13 vittime e dei 10mila evacuati, ma anche per una questione logistica, visto che poter far svolgere un evento che mobilita migliaia di persone avrebbe rischiato di sovraccaricare una zona già falcidiata dalle alluvioni, e con le strade non percorribili in numerosi punti della regione.

Ferrari è scesa in campo ed ha voluto dare un mano, lei che nasce nel cuore dell'Emilia Romagna, in quel di Maranello, a meno di 90 chilometri dall'autodromo di Imola, nonché storica patria dei motori.

“Nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità. Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell’Emilia-Romagna, provata da un grave disastro ambientale. Con il coordinamento delle Autorità locali, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il loro instancabile lavoro in queste ore, questi aiuti potranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari”, sono le parole del CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, commentando appunto la decisione di donare un milione di euro in favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo così alla raccolta fondi generale.

Il Cavallino Rampante ha aggiunto e concluso: “I fondi saranno impiegati, con il coordinamento degli Enti territoriali, a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall’alluvione, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico”.