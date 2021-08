Una Ferrari distrutta a Milano Malpensa: ecco ciò che resta del bolide

Su queste pagine purtroppo capita spesso di parlare di supercar distrutte, e la maggior parte delle volte fortunatamente di eventi senza vittime o feriti. Nella giornata di ieri ad esempio, 4 agosto 2021, una Ferrari si è schiantata vicino l’aeroporto di Milano Malpensa.

Il sinistro è accaduto fra il Terminal 1 e il Terminal 2 del famoso aeroporto lombardo, attorno alle 13:30. Lungo la Statale 336 una Ferrari (che potrebbe essere una Portofino Coupé di colore nero) ha perso il controllo, probabilmente per un mix di fattori (pioggia compresa), ed è finita contro un guardrail. Per le due persone a bordo non ci sono state fortunatamente conseguenze, la vettura però ha riportato danni enormi, sia all’anteriore che al posteriore.

Sembra infatti che la supercar si sia in qualche modo “girata su se stessa” e abbia urtato contro la protezione a bordo strada sia avanti che dietro - e a giudicare dalle immagini la velocità di marcia al momento dell’impatto non dev’essere stata proprio delle più basse. Sul posto sono intervenuti subito Vigili del Fuoco e Polizia, oltre ovviamente ai sanitari, come detto però non ci sono state persone ferite. L’unica vittima dell’incidente è stata proprio il bolide di Maranello, che difficilmente verrà riportato all’originario splendore - vista la mole degli interventi che andrebbero fatti, motore distrutto compreso.