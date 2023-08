Ferrari disastrosa nelle qualifiche in Olanda: a Leclerc non resta che prendere il sole

E' stato una qualifica da dimenticare quella di Charles Leclerc in Olanda in vista del Gp di Zandvoort che, come da date del campionato di Formula 1 2023, si correrà questo pomeriggio.

Il pilota monegasco di Ferrari ha chiuso nel peggiore dei modi, con un incidente in qualifica che non gli ha permesso di completare la Q3. Alla fine a Leclerc non è rimasto altro che fermarsi a bordo pista a prendere il sole e nel contempo ad osservare sconsolato sul maxi schermo Max Verstappen che conquistava l'ennesima pole position stagionale e il box Red Bull in festa.

Uno scatto che è stato immortalato dalla pagina Instagram della Formula 1, e che ha ricordato da vicino quanto accaduto nel 2015, quando Fernando Alonso, a Interlagos, decise di parcheggiare la sua McLaren disastrosa a bordo pista, accomodandosi poi su una sedia e prendendo il sole.

"La macchina è davvero difficile da guidare in questo fine settimana – ha raccontato Leclerc a fine sessione, conclusa con il nono posto in griglia - abbiamo alternativamente un sottosterzo o sovrasterzo molto accentuato. Poi certo alla guida ci sono io e l'errore l'ho fatto io, ma come ripeto è abbastanza complicato andare al limite".

Il pilota di Ferrari ha aggiunto: "In questi due giorni, come su ogni pista, abbiamo cercato le soluzioni migliori e pensato di trovarle data la situazione complessivamente difficile, ma ad esempio qui le curve 9 e 10 sono risultate complicate da interpretare. Per domani (oggi ndr) vedremo, ma questa è una pista dove non è facile sorpassare...".

La monoposto di Maranello si conferma quindi una macchina molto complicata, in una stagione in cui non ha mai brillato. La Ferrari SF-23, del resto, è la peggiore Rossa degli ultimi 14 anni, e i numeri non mentono. I tifosi Ferrari non vedano l'ora che il campionato in corso finisca e che inizi il mondiale 2024, sperando sia davvero quello giusto.